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В Ростове при пожаре в бане на Интернациональной один человек погиб и двое пострадали

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на месте пожара в бане на улице Интернациональной, 1А нашли тело мужчины 1995 года рождения. сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Двухэтажная баня загорелась рано утром в воскресенье 20 ноября, на место выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава.

При тушении спасатели нашли тело мужчины 1995 года рождения, еще двоих пострадавших 1995 и 1996 годов рождения госпитализировали. Один из пострадавших, которых обнаружили на втором этаже сгоревшей бани, получил ожоги, второй отравился продуктами горения.

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Площадь пожара составила 60 квадратных метров, причину возгорания не сообщили. В 09.55 мск пожар в бане на Интернациональной полностью потушили.

 

 

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