Двухэтажная баня загорелась рано утром в воскресенье 20 ноября, на место выехали 12 единиц техники и 40 человек личного состава.
При тушении спасатели нашли тело мужчины 1995 года рождения, еще двоих пострадавших 1995 и 1996 годов рождения госпитализировали. Один из пострадавших, которых обнаружили на втором этаже сгоревшей бани, получил ожоги, второй отравился продуктами горения.
Площадь пожара составила 60 квадратных метров, причину возгорания не сообщили. В 09.55 мск пожар в бане на Интернациональной полностью потушили.