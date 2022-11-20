При тушении спасатели нашли тело мужчины 1995 года рождения, еще двоих пострадавших 1995 и 1996 годов рождения госпитализировали. Один из пострадавших, которых обнаружили на втором этаже сгоревшей бани, получил ожоги, второй отравился продуктами горения.