Жители приносят на площадку крупногабаритный мусор, ветки и огромные пакеты, которые ставят рядом с баками.
«Дорога, проезжая часть, достаточно узкая и мусор выходит уже на дорогу, по которой едут машины», — сказано в сообщении.
Несколько дней назад мусорные баки перенесли, из-за чего по дороге стало невозможно проехать.
Местные жители просят вернуть баки на место, убрать мусор и облагородить контейнерную площадку, сделав там ограждение.
Ранее в Советском районе в Ростове обнаружили свалку с ртутными лампами.