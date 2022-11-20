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В Ростове жители Нахичевани пожаловались на горы мусора на улицах

Сегодня, 10:22
Фото: "Благоустройство города"
Жители Нахичевани в Ростове-на-Дону пожаловались на ужасное состояние контейнерной площадки на улице 8-я Линия, сообщается на сайте «Благоустройство города».

Жители приносят на площадку крупногабаритный мусор, ветки и огромные пакеты, которые ставят рядом с баками.

«Дорога, проезжая часть, достаточно узкая и мусор выходит уже на дорогу, по которой едут машины», — сказано в сообщении.

Несколько дней назад мусорные баки перенесли, из-за чего по дороге стало невозможно проехать.

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Местные жители просят вернуть баки на место, убрать мусор и облагородить контейнерную площадку, сделав там ограждение.

Ранее в Советском районе в Ростове обнаружили свалку с ртутными лампами.

 

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