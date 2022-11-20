Ранним утром воскресенья 20 ноября пожар произошел в бане на улице Интернациональной, 1а в Ростове. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На тушение огня у 40 спасателей и 12 машин спецтехники ушло около часа.
В сгоревшем здании было обнаружено тело 27-летнего парня. Также спасатели нашли двух молодых людей в тяжелом состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом. Они госпитализированы в больницу.
Известно, что здание бани было оформлено как частный дом и сдавалось в аренду для различных, в том числе увеселительных целей.
Напомним, причины возгорания в бане еще выясняются экспертами.