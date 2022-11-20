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В сгоревшей в Ростове бане пострадали двое мужчин и еще один погиб 20 ноября

Сегодня, 12:08
Фото: МЧС России по Ростовской области
Пожар в бане на Интернациональной улице в Ростове унес жизнь одного человека, еще двое пострадали, сообщили в МЧС России по региону.

Ранним утром воскресенья 20 ноября пожар произошел в бане на улице Интернациональной, 1а в Ростове. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На тушение огня у 40 спасателей и 12 машин спецтехники ушло около часа.

В сгоревшем здании было обнаружено тело 27-летнего парня. Также спасатели нашли двух молодых людей в тяжелом состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом. Они госпитализированы в больницу.

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Известно, что здание бани было оформлено как частный дом и сдавалось в аренду для различных, в том числе увеселительных целей.

Напомним, причины возгорания в бане еще выясняются экспертами.

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