Вассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области

Как сообщают СМИ, в Ростовской области в полутора километрах от Миллерово системы ПВО якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предполагается, что это был беспилотник. Официальная информация не поступала, она уточняется. Однако эксперты не исключают такую возможность.
«Украине сейчас продали партию беспилотников большого радиуса действия. Но чем выше дальность беспилотника и его грузоподъемность, тем он больше и заметнее. Поэтому его легче сбить», - отмечает Анатолий Вассерман.
По словам собеседника, Украина сейчас оккупирует довольно-таки большую территорию.
«Так что возможных мест для запуска хватает», резюмирует спикер.