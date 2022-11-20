rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области

Сегодня, 14:31
Фото: 1MI
Система ПВО, судя по сбитым беспилотникам, работает неплохо, сообщил RostovGazeta политик и публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Как сообщают СМИ, в Ростовской области в полутора километрах от Миллерово системы ПВО  якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предполагается, что это был беспилотник. Официальная информация не поступала, она уточняется. Однако эксперты не исключают такую возможность.

В Интернет попало видео возможного момента взрыва беспилотников в Миллерово 19 ноября
Узнать подробнее

«Украине сейчас продали партию беспилотников большого радиуса действия. Но чем выше дальность беспилотника и его грузоподъемность, тем он больше и заметнее. Поэтому его легче сбить», - отмечает Анатолий Вассерман.

По словам собеседника, Украина сейчас оккупирует довольно-таки большую территорию.

«Так что возможных мест для запуска хватает», резюмирует спикер.

Жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноября
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Миллерово испугали звуки двух взрывов вечером 19 ноябряПри атаке на военный аэродром в Миллерово Ростовской области пострадали людиBaza сообщила о двух сбитых беспилотниках у военного аэродрома в Ростовской области
#Дарья Демидова#Спецоперация#Происшествия#Эксклюзив#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Миллерово#Украинские беспилотники#Беспилотник#Беспилотники сбили в Ростовской области#Сбили беспилотники
Подпишитесь
Воду из реки Дон в Ростовской области перенаправят в ДНР
Сегодня, 16:29
Baza сообщила о двух сбитых беспилотниках у военного аэродрома в Ростовской области
Сегодня, 14:39
В Ростове жители Нахичевани пожаловались на горы мусора на улицах
Сегодня, 13:22
В Ростовской области за год выросла цена минимального набора продуктов
Сегодня, 12:16
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
18 ноября, 10:59