Вассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области

Как сообщают СМИ, в Ростовской области в полутора километрах от Миллерово системы ПВО якобы сбили неизвестный летательный аппарат. Предполагается, что это был беспилотник. Официальная информация не поступала, она уточняется. Однако эксперты не исключают такую возможность.