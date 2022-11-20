Водолацкий рассказал, почему украинские беспилотники долетают до Ростовской области

По словам спикера, запуск натовских беспилотников с Украины на территорию России был неоднократно.
«Теперь они стали долетать и до нашей Ростовской области. Миллерово выбрано, скорее всего, не случайно. Там находится военный аэродром, склады ГСМ, парк вооружения. Это еще раз свидетельствует о том, что на линии соприкосновения, начиная от границ Брянской области, а также Курской, Белгородской и, естественно, Ростовской, необходимо усиливать группировки ПВО и средства радиационной борьбы», - отмечает Виктор Водолацкий.
Спикер рассказывает, что для борьбы с беспилотниками ученые России изобрели уникальное оружие.
«Мы уже испытали его на полигоне одного из казачьих полков. Оружие оказалось очень эффективным», - констатирует депутат.
Собеседник добавляет, что эту разработку необходимо быстрее внедрять в массовое производство, и обеспечивать уникальным оружием все наши подразделения. И тогда беспилотники не смогут пересекать границы России.
«Я надеюсь, что производство такого оружия не слишком трудоемкое и трудозатратное. Думаю, если сейчас жестко дать команду профильным институтам и заводам, то выпуск нового оружия против беспилотников не займет много времени», - резюмирует депутат.