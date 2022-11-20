Водолацкий рассказал, почему украинские беспилотники долетают до Ростовской области

«Теперь они стали долетать и до нашей Ростовской области. Миллерово выбрано, скорее всего, не случайно. Там находится военный аэродром, склады ГСМ, парк вооружения. Это еще раз свидетельствует о том, что на линии соприкосновения, начиная от границ Брянской области, а также Курской, Белгородской и, естественно, Ростовской, необходимо усиливать группировки ПВО и средства радиационной борьбы», - отмечает Виктор Водолацкий.