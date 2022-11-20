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Жители Ростовской области пугаются черной воды, звуков в небе и ждут Нового года

Сегодня, 15:08
Фото: pxhere.com
В Каменске-Шахтинском режим ЧС объявлен из-за опасной черной воды в кранах, тем временем в Миллерово местных жителей испугал звук взрыва в небе, а ростовские чиновники все-таки потратят миллионы на украшение города к Новому году.

Черная вода

Мэрия города Каменск-Шахтинский ввела режим чрезвычайной ситуации из-за опасной водопроводной воды. Ранее жители города жаловались, что из кранов у них течет черная вода.

Проведенные в лаборатории исследования показали, что в воде превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Из-за опасных элементов воду нельзя пить и использовать для приготовления еды. Она пригодна только для технических целей.

Горожане вынуждены пить только бутилированную воду, также для них организован регулярный подвоз воды.

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Таинственные вспышки в небе

Жители Миллерово сообщили о подозрительном грохоте и вспышках в небе в ночь на 20 ноября. От сильного шума у горожан звенели окна и выбивало двери.

Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в городе якобы были сбиты два беспилотника. Именно звук срабатывания системы ПВО и напугал горожан. Принадлежность дронов остается неизвестной. Уточняется только, что они пролетали в недалеко от военного аэродрома в Миллерово.

Официальных же комментариев о ситуации с якобы сбитыми беспилотниками пока не поступало.

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Новый год со старыми декорациями

Администрация Ростова ищет подрядчика, который займется украшением города к Новому году. На подготовку к празднику мэрия планирует потратить 8,6 миллиона рублей.

В городе планируют установить 23 декоративные фигуры, среди них — фигурные световые арки, шары, несколько фотозон, скульптуры Смешариков, инсталляций и многое другое. Все они появятся в городе до 17 декабря. Демонтировать же украшения будут с 24 по 31 января 2023 года.

Мэрия Ростова уточняет, что не собирается в рамках контракта закупать новые украшения. Ранее запрет за их покупку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовские чиновники заверяют, что деньги пойдут на замену цифры «2» на цифру «3» в инсталляции «2023», а также на сам монтаж и установку украшений. 

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