Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в городе якобы были сбиты два беспилотника. Именно звук срабатывания системы ПВО и напугал горожан. Принадлежность дронов остается неизвестной. Уточняется только, что они пролетали в недалеко от военного аэродрома в Миллерово.