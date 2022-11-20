Черная вода
Мэрия города Каменск-Шахтинский ввела режим чрезвычайной ситуации из-за опасной водопроводной воды. Ранее жители города жаловались, что из кранов у них течет черная вода.
Проведенные в лаборатории исследования показали, что в воде превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Из-за опасных элементов воду нельзя пить и использовать для приготовления еды. Она пригодна только для технических целей.
Горожане вынуждены пить только бутилированную воду, также для них организован регулярный подвоз воды.
Таинственные вспышки в небе
Жители Миллерово сообщили о подозрительном грохоте и вспышках в небе в ночь на 20 ноября. От сильного шума у горожан звенели окна и выбивало двери.
Позже Telegram-канал Baza сообщил, что в городе якобы были сбиты два беспилотника. Именно звук срабатывания системы ПВО и напугал горожан. Принадлежность дронов остается неизвестной. Уточняется только, что они пролетали в недалеко от военного аэродрома в Миллерово.
Официальных же комментариев о ситуации с якобы сбитыми беспилотниками пока не поступало.
Новый год со старыми декорациями
Администрация Ростова ищет подрядчика, который займется украшением города к Новому году. На подготовку к празднику мэрия планирует потратить 8,6 миллиона рублей.
В городе планируют установить 23 декоративные фигуры, среди них — фигурные световые арки, шары, несколько фотозон, скульптуры Смешариков, инсталляций и многое другое. Все они появятся в городе до 17 декабря. Демонтировать же украшения будут с 24 по 31 января 2023 года.
Мэрия Ростова уточняет, что не собирается в рамках контракта закупать новые украшения. Ранее запрет за их покупку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Ростовские чиновники заверяют, что деньги пойдут на замену цифры «2» на цифру «3» в инсталляции «2023», а также на сам монтаж и установку украшений.