Андрей Воробьев: В Подмосковье реализуются проекты импортозамещения

Воробьев рассказал, что в регионе долгое время на сопровождении властей числилось 123 проекта, теперь их стало 130. Он выразил удовлетворенность тем, что большая часть уже воплощается в жизнь, поскольку с запуском новых производств казна пополняется налогами, образуются новые рабочие места, а в регион приходят новые технологии. Губернатор назвал данную работу важной и отметил, что от качества ее выполнения на местах зависят сроки реализации проектов.