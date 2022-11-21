Андрей Воробьев: В Подмосковье реализуются проекты импортозамещения

Воробьев рассказал, что в регионе долгое время на сопровождении властей числилось 123 проекта, теперь их стало 130. Он выразил удовлетворенность тем, что большая часть уже воплощается в жизнь, поскольку с запуском новых производств казна пополняется налогами, образуются новые рабочие места, а в регион приходят новые технологии. Губернатор назвал данную работу важной и отметил, что от качества ее выполнения на местах зависят сроки реализации проектов.
Известно, что благодаря проекту в регионе появится примерно 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом информирует Newizv.ru.
За этот год уже реализовано 14 проектов. В Балашихе приступила к производству комплектующих взлетно-посадочных устройств для самолетов авиационная корпорация «Рубин». АО «Ретиноиды» начало выпускать новые лекарственные средства и косметику, а также фармацевтические субстанции. ОКБ КП из Мытищ теперь производит судовые кабели, которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях. Предприятие «Основной элемент» в Солнечногорске освоило выпуск ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.
Екатерина Зиновьева, зампредседателя правительства Подмосковья, министр инвестиций, промышленности и науки региона, рассказала, что ряд проектов реализуется на государственном уровне. От Московской области в список вошли 20 производств.
Зиновьева отметила, что ожидается новая поддержка инвестпроектов, на данный момент ее формируют Минпромторг и ВЭБ. Речь идет лишь о крупных проектах, требующих инвестиций более 5 млрд рублей. По ним предусмотрено льготное финансирование сроком до 15 лет на сумму до 100 млрд рублей под 1-5%.
В Подмосковье установлен ряд мер, направленных на поддержку программы импортозамещения: промышленная ипотека, земля за 1 рубль, субсидии на лизинг и на модернизацию оборудования, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, земля без торгов, льготные кредиты банков, а также субсидии на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.