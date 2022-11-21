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Батайск и Новочеркасск пополнили список донских городов с благоприятной средой

Сегодня, 16:21
Фото: батайск-официальный.рф
В Ростовской области еще четыре города пополнили список населенных пунктов с высоким качеством городской среды, об этом сообщили в донском правительстве.

Власти рассказали, что в ноябре список городов с качественной средой пополнился на четыре населенных пункта. Если раньше в нем были только приморские города Азов и Таганрог, Ростов и его город-спутник Аксай, теперь в список вошли Батайск, Белая Калитва, Новочеркасск и Цимлянск. 

В правительстве отметили, что индекс качества городской среды учитывает множество показателей, начиная от потребностей населения и заканчивая различными аспектами, повышающими качество жизни горожан. Чиновники добавили, что включения городов в список удалось добиться в результате комплексного подхода к улучшению городской среды. 

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Ранее Ростов не смог войти в десятку городов-лидеров по эффективному использованию платных парковок. 

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