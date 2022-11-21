Власти рассказали, что в ноябре список городов с качественной средой пополнился на четыре населенных пункта. Если раньше в нем были только приморские города Азов и Таганрог, Ростов и его город-спутник Аксай, теперь в список вошли Батайск, Белая Калитва, Новочеркасск и Цимлянск.