Власти рассказали, что в ноябре список городов с качественной средой пополнился на четыре населенных пункта. Если раньше в нем были только приморские города Азов и Таганрог, Ростов и его город-спутник Аксай, теперь в список вошли Батайск, Белая Калитва, Новочеркасск и Цимлянск.
В правительстве отметили, что индекс качества городской среды учитывает множество показателей, начиная от потребностей населения и заканчивая различными аспектами, повышающими качество жизни горожан. Чиновники добавили, что включения городов в список удалось добиться в результате комплексного подхода к улучшению городской среды.
Ранее Ростов не смог войти в десятку городов-лидеров по эффективному использованию платных парковок.