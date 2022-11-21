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Более 6 млн рублей потратят на оснащение нового Дома культуры в Ростовской области

Сегодня, 13:29
Фото: donland.ru
Целинский район получил из бюджета Ростовской области деньги на оснащение Дома культуры
Целинский район получил из бюджета Ростовской области деньги на оснащение Дома культуры, сообщили в облправительстве.

Документ о перечислении шести миллионов рублей подписал губернатор Василий Голубев. Их получит Кировское сельское поселение.

Это позволит оснастить новый модульный Дом культуры, который может вместить 150 человек. Учреждение откроется в хуторе Северный в этом году. 

ДК в хуторе Северный Целинского района Ростовской области
Фото: donland.ru
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В данный момент проходят закупки мебели и оборудования, продолжается благоустройство территории. Планируется приобрести звуковую проекционную, светотехническую технику, микрофонные стойки, ноутбуки. 

Кроме того, нужны музыкальные инструменты и противопожарный инвентарь. 

Ранее стало известно, что в Ростове построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 982,5 млн рублей.

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