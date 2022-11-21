Более 6 млн рублей потратят на оснащение нового Дома культуры в Ростовской области

Документ о перечислении шести миллионов рублей подписал губернатор Василий Голубев. Их получит Кировское сельское поселение.
Это позволит оснастить новый модульный Дом культуры, который может вместить 150 человек. Учреждение откроется в хуторе Северный в этом году.
В данный момент проходят закупки мебели и оборудования, продолжается благоустройство территории. Планируется приобрести звуковую проекционную, светотехническую технику, микрофонные стойки, ноутбуки.
Кроме того, нужны музыкальные инструменты и противопожарный инвентарь.
Ранее стало известно, что в Ростове построят физкультурно-оздоровительный комплекс за 982,5 млн рублей.