День матери в ОК: галерея чудесных мам, фотомарафон и видеоподарки от звезд

ОК помогут вдохновиться на поздравление собственных мам. Так, пользователи смогут прочитать о супруге Льва Толстого Софье и ее вкладе в творчество писателя, об изобретательнице Джозефине Кокрейн и экозащитнице Эрин Брокович, о Мине Овчинской, предначертавшей будущее сына писателя, и других. Познакомиться с героинями можно на странице проекта. Всех этих очень разных женщин объединяет наличие качеств, которые помогли им самим или их близким добиться успеха, и быть мамой – одна из таких сверхспособностей.