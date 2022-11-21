Напомним, что с 16 ноября в городе действует режим ЧС. Местных жителей просят не пить воду из-под крана и не готовить с ней еду.
"Сейчас отмечено улучшение показателей и незначительное отклонение по органическим соединениям. Пробы берут от двух раз в неделю", - прокомментировали в министерстве.
В данный момент рассматривают возможность увеличения объема воды, которая поступает из скважин. Это позволит улучшить качество водоснабжения.
Отмечается, что сейчас местным жителям подвозят воду. До этого они говорили, что из кранов полилась вода черного цвета.