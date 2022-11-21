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Донское МинЖКХ заявило об улучшении качества воды в Каменске-Шахтинском после ЧС

Сегодня, 10:43
Фото: Администрация Каменск-0Шахтинска
В Каменске-Шахтинском стало лучше качество воды, в которой обнаружили повышенное содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана, сообщили в МинЖКХ региона.

Напомним, что с 16 ноября в городе действует режим ЧС. Местных жителей просят не пить воду из-под крана и не готовить с ней еду. 

"Сейчас отмечено улучшение показателей и незначительное отклонение по органическим соединениям. Пробы берут от двух раз в неделю", - прокомментировали в министерстве.

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В данный момент рассматривают возможность увеличения объема воды, которая поступает из скважин. Это позволит улучшить качество водоснабжения.

Отмечается, что сейчас местным жителям подвозят воду. До этого они говорили, что из кранов полилась вода черного цвета.

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#Происшествие#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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