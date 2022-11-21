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Эксперт рассказал, что ростовчане стали меньше сидеть в интернете

Сегодня, 15:57
Фото: unsplash.com
Активность ростовчан в интернете снизилась и вызвала отток клиентов через онлайн-рекламу почти на 30% по сравнению с октябрем прошлого года, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский таргетолог Наталья Кухарева.

Эксперт связывает пассивность ростовских пользователей с ограничением деятельности некоторых социальных социальных сетей и трудностей с оформлением подписки на территории России.

«Таргет в основном настраивает рекламу в социальных сетях. Перед Новым годом, традиционно, больше предложений по рекламе, но в этом году около 30% отказались сотрудничать», - жалуется таргетолог.

При этом Наталья отмечает, что рекламодатели стали переориентироваться на размещение контекстной рекламы в соцсети "ВКонтакте". Крупные компании и вовсе отказываются работать с таргетологами в регионе и покупают рекламу у блогеров.

Фото: unsplash.com
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Привлечь внимание клиентов в российских соцсетях, считает таргетолог, стало труднее из-за того, что основной поток рекламодателей внезапно нахлынул на их площадки.

«Владельцы этим воспользовались, подняли цены на рекламу. Наши клиенты из-за этого тоже перестали сотрудничать, потому что им, в свою очередь, тогда нужно поднимать цены на товар, а это может привести к потерям клиентов», — объясняет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области с 1 декабря вырастут тарифы на ЖКУ до 9%.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Соцсети#Ростов#Ростовская область#Экономика
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