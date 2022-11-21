Эксперт рассказал, что ростовчане стали меньше сидеть в интернете

«Владельцы этим воспользовались, подняли цены на рекламу. Наши клиенты из-за этого тоже перестали сотрудничать, потому что им, в свою очередь, тогда нужно поднимать цены на товар, а это может привести к потерям клиентов», — объясняет эксперт.