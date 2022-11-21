Эксперт рассказал, что ростовчане стали меньше сидеть в интернете

Эксперт связывает пассивность ростовских пользователей с ограничением деятельности некоторых социальных социальных сетей и трудностей с оформлением подписки на территории России.
«Таргет в основном настраивает рекламу в социальных сетях. Перед Новым годом, традиционно, больше предложений по рекламе, но в этом году около 30% отказались сотрудничать», - жалуется таргетолог.
При этом Наталья отмечает, что рекламодатели стали переориентироваться на размещение контекстной рекламы в соцсети "ВКонтакте". Крупные компании и вовсе отказываются работать с таргетологами в регионе и покупают рекламу у блогеров.
Привлечь внимание клиентов в российских соцсетях, считает таргетолог, стало труднее из-за того, что основной поток рекламодателей внезапно нахлынул на их площадки.
«Владельцы этим воспользовались, подняли цены на рекламу. Наши клиенты из-за этого тоже перестали сотрудничать, потому что им, в свою очередь, тогда нужно поднимать цены на товар, а это может привести к потерям клиентов», — объясняет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области с 1 декабря вырастут тарифы на ЖКУ до 9%.