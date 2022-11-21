Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область

По словам собеседника, Ростовская область максимально защищена от прилетов. Тем более с появлением буферной зоны — ЛДНР. Однако от разовых прилетов, которые на выходных, вероятно, произошли в Миллеровском районе, не застрахован никто.
«Это единичные случаи. Вспомните, как в начале СВО прилетало в Таганрог. Панику раздувать не следует, поскольку в нашем регионе много систем СВО», - отмечает Евгений Михайлов.
Собеседник уточняет, что новый закон о запрете гражданской видеосъемки с дронов появился не случайно. Он связан с ведением СВО. Сейчас, по словам спикера, все важные объекты инфраструктуры включены в бесполетную зону.