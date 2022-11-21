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Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область

Сегодня, 15:24
Фото: mil.ru
Ситуация с дронами в Ростовской области
Ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область изменится после изменения ситуации на линии соприкосновения, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

По словам собеседника, Ростовская область максимально защищена от прилетов. Тем более с появлением буферной зоны — ЛДНР. Однако от разовых прилетов, которые на выходных, вероятно, произошли в Миллеровском районе, не застрахован никто.

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«Это единичные случаи. Вспомните, как в начале СВО прилетало в Таганрог. Панику раздувать не следует, поскольку в нашем регионе много систем СВО», - отмечает Евгений Михайлов.

Собеседник уточняет, что новый закон о запрете гражданской видеосъемки с дронов появился не случайно. Он связан с ведением СВО. Сейчас, по словам спикера, все важные объекты инфраструктуры включены в бесполетную зону.

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