Эксперт разъяснил, почему США не поставят Украине ракеты ATACMS для обстрела Ростова

«В этом заявлении есть ключевое слово «если». Дальнобойные ракеты не поставляли из США, и вряд ли начнут поставлять. Это точка преткновения. Ведь появление у Украины дальнобойных ракет ATACMS спровоцирует более серьезные действия, которые будут угрожать самой Европе. И тогда уже начнется совсем иная геополитическая игра», - отмечает Михайлов.