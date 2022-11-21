Эксперт разъяснил, почему США не поставят Украине ракеты ATACMS для обстрела Ростова

Напомним, что по заявлению экспертов американской военно-промышленной корпорации, если Украина получит управляемые ракеты ATACMS, то под удар могут попасть города Ростовской области.
«В этом заявлении есть ключевое слово «если». Дальнобойные ракеты не поставляли из США, и вряд ли начнут поставлять. Это точка преткновения. Ведь появление у Украины дальнобойных ракет ATACMS спровоцирует более серьезные действия, которые будут угрожать самой Европе. И тогда уже начнется совсем иная геополитическая игра», - отмечает Михайлов.
По его словам, американцы сейчас зарабатывают деньги. Они включили на полную мощность свой основной двигатель экономики — оборонную промышленность. Однако как бы они не хотели заработать, все прекрасно понимают, что может произойти, если ракета долетит до Волгодонска.
«Я практически уверен в том, что американцы на это не пойдут. Это же равносильно дать пулеметы папуасам», - делится мнением эксперт.