Однако компания оказалась недовольна таким исходом и решила обжаловать решение суда. Первую апелляцию «Ералаша» оставили без удовлетворения, а вторую летом этого года было решено рассмотреть. В ноябре арбитражный суд отменил решение о взыскании 460,5 тысяч рублей и заново изучил материалы дела. Он постановил полностью удовлетворить требования «Ералаша» и взыскать с предпринимательницы 921 тысячу рублей компенсации и издержек.