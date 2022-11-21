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Фирма покойного Грачевского отсудила у бизнесвумен в Ростове 900 тыс за имя «Ералаш»

Сегодня, 09:28
Фото: unsplash
«Ералаш» засудил ростовчанку
ООО «Ералаш» взыскал с ростовской предпринимательнице компенсацию за использование своего товарного знака, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда региона.

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел дело в отношении местной предпринимательницы. Женщина осуществляет торговлю детскими играми и товарами. Иск еще год назад на нее подала компания «Ералаш», недовольная тем, что бизнесвумен использовала товарный знак сериала для своего сайта и магазина.

В декабре прошлого года суд, рассмотрев материалы дела, постановил удовлетворить исковые требования «Ералаша» частично. Предпринимательницу обязали удалить домен сайта, а также выплатить компании 460,5 тысяч рублей компенсации и издержек. Эта сумма составляла лишь половину от той, что требовал «Ералаш».

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Однако компания оказалась недовольна таким исходом и решила обжаловать решение суда. Первую апелляцию «Ералаша» оставили без удовлетворения, а вторую летом этого года было решено рассмотреть. В ноябре арбитражный суд отменил решение о взыскании 460,5 тысяч рублей и заново изучил материалы дела. Он постановил полностью удовлетворить требования «Ералаша» и взыскать с предпринимательницы 921 тысячу рублей компенсации и издержек.

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