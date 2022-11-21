Форум "Амбассадоры устойчивого развития" собрал специалистов сферы ESG

Второй день форума был отдан молодежной повестке. На площадке провели питчинг проектов по четырем секциям, языком одной из которых стал английский. В мероприятии участвовали студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.