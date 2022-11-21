Форум "Амбассадоры устойчивого развития" собрал специалистов сферы ESG

На площадках мероприятия собрались эксперты в сфере устойчивого развития и ESG, представители органов власти и общественных организаций. Президент фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» и создатель проекта «Амбассадоры устойчивого развития» Анна Кровякова рассказала, что проект разрабатывали как инструмент, позволяющий распространить информацию о передовых региональных практиках на федеральном уровне. Об этом пишет NewsNN.ru.
Анна Кровякова подчеркнула, что за последние десять лет ESG-повестка заняла важное место в бизнес-среде. В текущей ситуации стало особенно важно соблюдать новые принципы построения грамотного экологического, социального и корпоративного менеджмента. Автор проекта также выразила убежденность, что будущее бизнеса и экономики по-прежнему за ESG.
По словам организаторов, форум обеспечивает возможности для развития молодежного предпринимательства, формирования принципов ESG-повестки в студенческой среде, интеграции молодежи в московское бизнес-сообщество. Обширная программа включала пленарное заседание, заседание научного совета по защите прав предпринимателей, работу дискуссионных площадок, смотр проектов молодых предпринимателей и научно-исследовательских работ и многое другое.
На пленарном заседании трибуну предоставили экспертам в сфере устойчивого развития и ESG, действующим предпринимателям, представителям общественных организаций и общественным деятелям. О своем опыте рассказали эксперты, представляющие крупные компании, такие как ПАО «МТС», Almaty Management University, ВОИР, «Северсталь Российская сталь», СРО Ассоциация «Лига переработчиков макулатуры».
В рамках форума был проведен научно-деловой совет при бизнес-омбудсмене Москвы Татьяне Минеевой. На встрече, на которой присутствовали члены менторского совета MOS.МШУ, обсуждались планы по дальнейшему развитию проекта.
Второй день форума был отдан молодежной повестке. На площадке провели питчинг проектов по четырем секциям, языком одной из которых стал английский. В мероприятии участвовали студенты РАНХиГС из Москвы и Саратова, а также учащиеся Саратовской государственной юридической академии.
Завершением форума стало ток-шоу «Акселератор идей молодых предпринимателей», подготовленное Ассоциацией экспортеров и импортеров, и награждение участников утренних сессий.