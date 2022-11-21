Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"

Медицинские эксперты Лаборатории «Гемотест» разработали комплексы анализов, позволяющие оценить общее состояние всех систем организма и выявить возможные бессимптомные нарушения. При обнаружении отклонений пациенты получают бесплатную очную или телемедицинскую консультацию врача.
Также все участники проекта «Здоровая страна» в течение 30 дней с момента оплаты анализа могут воспользоваться 20% скидкой на расширенные исследования и диагностические услуги: электрокардиограмму и ультразвуковую диагностику.
«Здоровая страна» — это комплексный проект, направленный на скрининг и раннее выявление заболеваний, а также бесплатное медицинское сопровождение. При наличии показаний пациента направляют в профильные лечебные учреждения для углубленной диагностики и полноценного лечения. Предоставление консультативной поддержки оказывается также посредством сотрудничества с пациентскими организациями», - сообщила руководитель департамента медицинского маркетинга Лаборатории «Гемотест» Татьяна Иванова.
Скрининг «Печень, почки и железо» включает в себя анализы на АЛТ, АСТ, креатинин и сывороточное железо, которые позволяют оценить общее состояние организма и выявить возможные предвестники серьёзных хронических заболеваний.
Комплекс «Сердце и сосуды» определяет показатели общего холестерина, триглицеридов, а также МНО с протромбиновым временем и протромбиновым индексом, благодаря которым можно проверить здоровье сердечно-сосудистой системы, обнаружить возможные скрытые нарушения в работе сердца и оценить риск атеросклероза, инфаркта и инсульта.
Исследование «Щитовидка и глюкоза» состоит из анализов на уровень тиреотропного гормона и глюкозы, отвечающих за здоровье щитовидной железы и риск развития сахарного диабета.
Многие заболевания длительно протекают бессимптомно. Своевременная диагностика позволяет быстро и эффективно пройти необходимое лечение, избежать осложнений и жить здоровой, полноценной жизнью. Позаботьтесь о себе и своих близких вместе с «Гемотест», станьте частью «Здоровой страны».
Сроки проведения акции на территории Российской Федерации: с 15.09.2022 по 31.12.2022 гг. Организатор акции – ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия №Л041-01162-50/00369631 от 8 декабря 2020 г. Для участия в акции необходимо заказать одно или несколько исследований из следующего перечня: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды», «Щитовидка и глюкоза». Подробности на официальном сайте www.gemotest.ru.
Организатор вправе менять условия и сроки проведения акции.
*взятие биоматериала оплачивается отдельно
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