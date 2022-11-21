Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"

Сроки проведения акции на территории Российской Федерации: с 15.09.2022 по 31.12.2022 гг. Организатор акции – ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия №Л041-01162-50/00369631 от 8 декабря 2020 г. Для участия в акции необходимо заказать одно или несколько исследований из следующего перечня: «Печень, почки и железо», «Сердце и сосуды», «Щитовидка и глюкоза». Подробности на официальном сайте www.gemotest.ru.