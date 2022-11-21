Инвалид на колесах: Галина Соколюк проводит в Ростове ралли и автозабеги для людей с

Я, как говорится, вечный студент. Не проходит недели, чтобы я не принимала какого-либо участия в вебинарах самого разнопланового характера. Знания очень сильно помогают мне при социальном просвещении, при подготовке волонтеров. Я была ориентирована на профессиональное образование. Мне мои родители, педагоги дали такую мысль основательную, что все в моих руках, что вся моя дальнейшая жизнь будет зависеть от меня самой, – делится Галина Соколюк.