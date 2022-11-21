rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Инвалид на колесах: Галина Соколюк проводит в Ростове ралли и автозабеги для людей с

Сегодня, 16:19
Последние 17 лет Галина Соколюк передвигается на инвалидной коляске. Она получила 1 группу инвалидности из-за нарушений опорно-двигательного аппарата. Диагноз не остановил ростовчанку: путешественница посетила восемь стран, открыла в себе таланты водителя и приняла участие в международных гонках.

Болезнь у Галины развилась после прививки от полиомиелита, ее нижние конечности оказались парализованы. Когда ростовчанке пришлось привыкать передвигаться на коляске, она не впала в отчаянье. За 13 лет до этого Галина Соколюк начала помогать донским инвалидам как волонтер. Она стала руководителем организации инвалидов и председателем правления РГООИ «Феникс» 30 лет назад.

  • Когда меня приглашали возглавить организацию и вообще влиться в движение инвалидов на Дону, то мне очень часто разные люди все время говорили: «А кто, если не ты?», – вспоминает героиня проекта #безграничные_возможности2022.

Галина представляет интересы ростовских инвалидов в девяти координационных советах города. В феврале 2005 года ее организация «Феникс» вошла в национальную коалицию «Образование для всех!» и получила статус всероссийской. Команде «Феникса» даже удалось приять участие в корректировке некоторых Федеральных законов по соцзащите инвалидов.

Героиня помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. Галина также организовывает ралли и автомарафоны для водителей-инвалидов как руководитель автоклуба «Даки». Один из ее последних крупных проектов – автомарафон вокруг Азовского моря, посвященный 300-летию российского флота.

  • У меня лично 12 международных участий в автогонках, мэр города за это подарил машину, – делится Галина Соколюк.

Героиня проекта носит титулы «Мисс автоспорт Ростова» за 1995 год, «Автоинваледи Ростова» за 2000 год. Кроме того она награждена медалью от Канцлера Австрии за успешный автопробег Ростов-Вена и обратно в 1996 году.

Из-за всех наград может показаться, что все свободное время Галина проводит за рулем любимой «Таврии». Однако ростовчанка успевает еще и учиться: сейчас она обучается на третьем курсе Правовой Академии, это уже не первое высшее образование героини. В будущем она хочет пройти курсы в Академии Красного креста.

  • Я, как говорится, вечный студент. Не проходит недели, чтобы я не принимала какого-либо участия в вебинарах самого разнопланового характера. Знания очень сильно помогают мне при социальном просвещении, при подготовке волонтеров. Я была ориентирована на профессиональное образование. Мне мои родители, педагоги дали такую мысль основательную, что все в моих руках, что вся моя дальнейшая жизнь будет зависеть от меня самой, – делится Галина Соколюк.

Героиня считает, что именно общественная деятельность дала ей возможность четырежды пройти обучение в Европе и один раз в Америке.

  • Я недавно посчитала, сколько в жизни моей я сумела попутешествовать. Это оказалось восемь стран мира, 56 городов России. Попутешествовала различными видами транспорта, кроме, разве что, воздушного шара, – рассказывает общественная деятельница.

Если на пути Галины встречаются проблемы, она подходит к их решению рационально: берет лист бумаги и планирует свои действия.

Пока самой большой головной болью Галины Соколюк остается проблема доступной среды в Ростове-на-Дону. Руководительница «Феникса» рассказывает, что с самого начала организация поставила себе задачу сделать город доступным для инвалидов.

  • Мы в центре города силами молодых инвалидов и под моим руководством выстроили пандусы и предложили ростовчанам ватманы с надписью «Сделаем город доступным». Все с удовольствием расписывались. Мы по постановлению мэра города вошли в комиссию общественную по паспортизации зданий и сооружений социально-культурного назначения города Ростова-на-Дону, – вспоминает Галина.

Героиня уверена уверена: добиваться своих целей нужно любой ценой. Важно при этом не забывать об альтернативе.

  • Мы, люди, рожденные в СССР, привыкли, что у нас только один способ выполнения определенной мечты, цели или задачи. Но со временем мы поняли, что у нас демократия, свобода и много путей развития, – говорит героиня проекта #безграничные_возможности2022.
#Общество#Видео
Подпишитесь
Страсти кипят: в Ростове бьют температурные рекорды и удивляют низкими зарплатами
Сегодня, 15:24
Эксперт рассказал, когда изменится ситуация с прилетами дронов в Ростовскую область
Сегодня, 15:24
Прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов
Сегодня, 14:15
Власти в Ростове-на-Дону раскрыли, сколько убежищ есть под больницами и поликлиниками
Сегодня, 13:32
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Сегодня, 10:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Сегодня, 08:33