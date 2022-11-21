Инвалид на колесах: Галина Соколюк проводит в Ростове ралли и автозабеги для людей с

Болезнь у Галины развилась после прививки от полиомиелита, ее нижние конечности оказались парализованы. Когда ростовчанке пришлось привыкать передвигаться на коляске, она не впала в отчаянье. За 13 лет до этого Галина Соколюк начала помогать донским инвалидам как волонтер. Она стала руководителем организации инвалидов и председателем правления РГООИ «Феникс» 30 лет назад.
Галина представляет интересы ростовских инвалидов в девяти координационных советах города. В феврале 2005 года ее организация «Феникс» вошла в национальную коалицию «Образование для всех!» и получила статус всероссийской. Команде «Феникса» даже удалось приять участие в корректировке некоторых Федеральных законов по соцзащите инвалидов.
Героиня помогает людям с ограниченными возможностями здоровья найти работу. Галина также организовывает ралли и автомарафоны для водителей-инвалидов как руководитель автоклуба «Даки». Один из ее последних крупных проектов – автомарафон вокруг Азовского моря, посвященный 300-летию российского флота.
Героиня проекта носит титулы «Мисс автоспорт Ростова» за 1995 год, «Автоинваледи Ростова» за 2000 год. Кроме того она награждена медалью от Канцлера Австрии за успешный автопробег Ростов-Вена и обратно в 1996 году.
Из-за всех наград может показаться, что все свободное время Галина проводит за рулем любимой «Таврии». Однако ростовчанка успевает еще и учиться: сейчас она обучается на третьем курсе Правовой Академии, это уже не первое высшее образование героини. В будущем она хочет пройти курсы в Академии Красного креста.
Героиня считает, что именно общественная деятельность дала ей возможность четырежды пройти обучение в Европе и один раз в Америке.
Если на пути Галины встречаются проблемы, она подходит к их решению рационально: берет лист бумаги и планирует свои действия.
Пока самой большой головной болью Галины Соколюк остается проблема доступной среды в Ростове-на-Дону. Руководительница «Феникса» рассказывает, что с самого начала организация поставила себе задачу сделать город доступным для инвалидов.
Героиня уверена уверена: добиваться своих целей нужно любой ценой. Важно при этом не забывать об альтернативе.