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Какая будет зима в Ростове-на-Дону

Сегодня, 06:42
Фото: rostov-gorod.ru
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В Ростове-на-Дону этой зимой ожидается холодная погода с осадками в виде снега и дождя. К чему готовиться местным жителям, в материале RostovGazeta.
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Погода

В Ростове в конце ноября будет складываться довольно теплая погода, но постепенно начнет холодать. В понедельник, 21 ноября, температура составит 17 градусов.

Во вторник воздух прогреется только до 14 градусов и пройдут дожди. В среду осадки прекратятся, но температура не поднимется выше семи градусов.

К 27 ноября похолодает до 3 градусов, в этот день снова ожидаются осадки. До 1 декабря столбики термометров будут показывать около 3 градусов, все эти дни будет облачно.

Какая погода будет в декабре в Ростове-на-Дону

С 1 по 10 декабря средняя температура воздуха составит около плюс четырех градусов. Прогнозируют облачную погоду, а 6 числа могут пройти дожди. Ночью возможно похолодание до двух градусов.

Осадки продолжатся 11 декабря, в этот день воздух прогреется только до трех градусов. А далее начнутся похолодания.

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Так, в среду, 14 декабря, днем температура составит минус один градус. Такая же погода сохранится и в четверг.

В пятницу и субботу, 16 и 17 декабря, прогнозируют ясную погоду с температурой до минус двух градусов. Ночью она опустится до минус трех градусов.

Следующие два дня температура будет выше нуля, но могут пройти дожди.

В конце декабря температура снова может упасть до отрицательных значений. Ожидаются снегопады и похолодания в ночное время.

Какая будет погода на Новый год в Ростове

В Ростове-на-Дону днем 31 декабря температура составит минус 1 градус. Должно быть облачно и без осадков.

В ночь на первое января похолодает до минус трех градусов. Скорость ветра достигнет пяти метров в секунду.

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Какая погода будет в январе в Ростове

Согласно усредненным данным за 10 лет, днем 1 января температура составит минус два градуса, а ночью — минус пять градусов. Прогнозируют ясную погоду без осадков.

До 10 января средняя температура окажется на отметке минус три градуса. Стоит готовиться к выпадению снега.

С 13 числа ожидаются потепления до плюс одного градуса. Осадков уже не будет, но сохранится облачная погода.

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Снег может выпасть в Ростове 18 января и тогда снова начнутся похолодания до минус одного градуса. К 25 числу температура будет опускаться до минус пяти градусов. Такие условия сохранятся до конца месяца.

В целом в январе ожидаются два ясных дня, 10 — с длительными осадками, 19 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра достигнет 5,5 метра в секунду.

Какая погода ожидается в Ростове в феврале

В Ростове-на-Дону до середины февраля может складываться холодная погода, после чего начнутся потепления. Первые 10 дней могут быть дождливыми и не исключено выпадение снега.

Температура будет варьироваться от минус одного до минус трех градусов. После этого может немного потеплеть.

С 14 февраля температура составит плюс два градуса, но продлится это два дня. Так как с 17 числа снова похолодает до минус одного градуса.

С 21 февраля опять прогнозируют потепление, воздух начнет прогреваться до плюс двух градусов. А 24 числа температура составит плюс три градуса.

К концу месяца столбики термометров начнут показывать пять градусов, но могут начаться дожди.

В феврале ожидают три ясных дня, восемь — с длительными осадками и 17 — с переменной облачностью. Средняя скорость ветра составит около шести метров в секунду.

Ранее жителей Таганрога встревожил смерч в акватории Таганрогского залива. Они были обеспокоены, что непогода может прийти и в их родной город.


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