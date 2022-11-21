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Крымчанину грозит тюрьма за интимные фото, отправленные 15-летней ростовчанке

Сегодня, 18:16
Фото: pxhere
В Ростов доставили 37-летнего гражданина Украины, который якобы вел интимную переписку с несовершеннолетними и рассылал им непристойные фотографии, об этом сообщил Telegram-канал «Чё по Ростову?».

По данным канала, правоохранителям Ростова-на-Дону удалось задержать гражданина Украины, который в 2021 году вел интимную переписку с подростками в сети «ВКонтакте». 37-летний житель российского Севастополя использовал подставную страницу с женским именем, чтобы общаться с детьми и рассылать им сообщения непристойного содержания. 

Одной из жертв фигуранта дела оказалась 15-летняя девочка, которая сообщила родителям, что незнакомец прислал ей интимные снимки и потребовал от подростка прислать аналогичные фотографии. 

Родители немедленно обратились в полицию, и 1 ноября следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления «Развратные действия». 

Подозреваемого вычислили и задержали 15 ноября в Севастополе, после чего у фигуранта дела изъяли компьютер и телефоны с переписками. 

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Подозреваемого доставили в Ростов, где он сознался в преступлении и попросил о психиатрической помощи. Пока ведется расследование подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, если его вина будет доказана — он проведет в тюрьме до трех лет. Официальной информации об этом нет. 

Ранее в Ростовской области задержали безработного мужчину, который совершил насилие над школьницей.

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