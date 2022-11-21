Подозреваемого доставили в Ростов, где он сознался в преступлении и попросил о психиатрической помощи. Пока ведется расследование подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, если его вина будет доказана — он проведет в тюрьме до трех лет. Официальной информации об этом нет.