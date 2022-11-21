По данным канала, правоохранителям Ростова-на-Дону удалось задержать гражданина Украины, который в 2021 году вел интимную переписку с подростками в сети «ВКонтакте». 37-летний житель российского Севастополя использовал подставную страницу с женским именем, чтобы общаться с детьми и рассылать им сообщения непристойного содержания.
Одной из жертв фигуранта дела оказалась 15-летняя девочка, которая сообщила родителям, что незнакомец прислал ей интимные снимки и потребовал от подростка прислать аналогичные фотографии.
Родители немедленно обратились в полицию, и 1 ноября следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления «Развратные действия».
Подозреваемого вычислили и задержали 15 ноября в Севастополе, после чего у фигуранта дела изъяли компьютер и телефоны с переписками.
Подозреваемого доставили в Ростов, где он сознался в преступлении и попросил о психиатрической помощи. Пока ведется расследование подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде, если его вина будет доказана — он проведет в тюрьме до трех лет. Официальной информации об этом нет.
Ранее в Ростовской области задержали безработного мужчину, который совершил насилие над школьницей.