Моисеев: Инфраструктурные облигации помогут сделать финансовые модели устойчивыми

Моисеев считает неправильным, когда государство за свои деньги строит объекты, даже те, которые потом смогут окупиться коммерческим образом. По его мнению, необходимо вводит элемент долгового финансирования, и инфраструктурные облигации стали бы хорошим инструментом, передает tass.ru.