Моисеев: Инфраструктурные облигации помогут сделать финансовые модели устойчивыми

Моисеев считает неправильным, когда государство за свои деньги строит объекты, даже те, которые потом смогут окупиться коммерческим образом. По его мнению, необходимо вводит элемент долгового финансирования, и инфраструктурные облигации стали бы хорошим инструментом, передает tass.ru.
Замглавы Минфина РФ выразил сожаление, что множество серьезных коммерческих транспортных проектов в стране реализуются или уже запланированы без этого механизма.
Он также отметил, что ДОМ.РФ может отбирать именно те проекты и структурировать их таким образом, чтобы обеспечить минимальную доходность для конечного потребителя.
«Я уверен, что все проекты, которые вы в ДОМ.РФ ведете, они заработают», — отметил Алексей Моисеев.
Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ позволяют обеспечить льготное финансирование масштабных проектов в рамках жилищного строительства и развития городов. С помощью этого механизма можно возводить дороги, школы, больницы, транспортную и IТ-инфраструктуру, благоустраивать села и другое. Механизм запущен ДОМ.РФ по инициативе главы государства в прошлом году.