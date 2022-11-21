«Моя спортивная карьера складывалась не как у всех»

По данным статистики 2022 года, в России среди людей с инвалидностью спортом

занимаются около 1,5 млн, а в регионах действует 66 специальных спортивных центров.

Инклюзивный спорт продолжает активно развиваться, появляются и новые виды: например, бег на трехколесных беговелах — рейсраннинг, доступный даже людям с церебральным параличом тяжелой формы. Не менее популярен и современный мечевой бой с использованием безопасных имитаторов средневекового клинкового оружия. Но, несмотря на это, паралимпийское движение все еще нуждается в популяризации.