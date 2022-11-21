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Не нравится — уходи: ростовчане рассказали, почему не получают больше 20 тысяч рублей

Сегодня, 17:42
Фото: pxhere.com

Жители Ростовской области назвали причиной низких зарплат дешевый труд

В Ростовской области жители рассказали, почему каждый четвертый дончанин получает зарплату в размере до 20 тысяч рублей, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, РИА «Новости» опубликовало исследование, согласно которому четверть населения Ростовской области получает зарплату не выше 20 тысяч рублей

Это вызвало бурную реакцию общественности, и многие жители заявили, что вовсе не встречали таких зарплат в своей сфере занятости, поскольку абсолютно любая работа оплачивается выше МРОТ, но нашлись и те жители, которые решили поделиться своими историями. 

«Ну не знаю, где такие зарплаты — по 20 тысяч и больше. У нас на заводе все получают в районе 15 тысяч рублей. Плюс-минус 2 тысячи. <…> А у кого сдельная зарплата на других предприятиях, там разом густо, разом пусто, не стабильно. И дурят зачастую. Народ на грани нищеты», — пожаловалась одна из дончанок.

«Работаю неоформленная, так как не оформляют в ЖКХ. Зарплата 13 тысяч рублей, но это за пять дворов. За 15 лет зарплата ни на копейку не увеличилась. Не нравится — уходи, вот и весь сказ», — согласилась другая женщина. 

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«До 20 тысяч — это если на работе сидишь, если 30, то шевелиться, если 40-50, то сдыхаешь на работе», — добавил ростовчанин.  

Однако нашлись и те, кто не поверил жалобам комментаторов. 

«У сетевых магазинов машину нереально поставить, наверное, на экскурсию приезжают», — пошутила одна из ростовчанок.

«Те, кто зарабатывает менее 20 тысяч, получают зарплату в конверте», — предположил другой местный житель. 

Остальные же жители согласились, что их труд оплачивается гораздо ниже, чем необходимо в условиях постоянно растущих цен. 

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