«Ну не знаю, где такие зарплаты — по 20 тысяч и больше. У нас на заводе все получают в районе 15 тысяч рублей. Плюс-минус 2 тысячи. <…> А у кого сдельная зарплата на других предприятиях, там разом густо, разом пусто, не стабильно. И дурят зачастую. Народ на грани нищеты», — пожаловалась одна из дончанок.