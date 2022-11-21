В связи с этим в Госдуме высказали идею о том, чтобы отказаться от пышных празднеств по случаю наступления нового, 2023 года, а сэкономленные в бюджете средства направить на поддержку мобилизованных военнослужащих. Эту идею широко подхватили во всех областях нашей огромной страны. Тему об этом стали поднимать в СМИ, в социальных сетях. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин даже организовал на своих ресурсах опрос на тему полного отказа от новогодних мероприятий.