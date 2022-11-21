Если в прошлые два года разгуляться на новогодние праздники не давала пандемия COVID-19, то в этот раз ограничения установлены по соображениям другого плана. Россия сегодня ведет боевые действия на Украине, в зоне СВО, защищая свои новые регионы — ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье, где сейчас объявлено военное положение. Недавно завершилась частичная мобилизация, и сотни россиян-резервистов отправились на передовую, в зону боевых действий.
В связи с этим в Госдуме высказали идею о том, чтобы отказаться от пышных празднеств по случаю наступления нового, 2023 года, а сэкономленные в бюджете средства направить на поддержку мобилизованных военнослужащих. Эту идею широко подхватили во всех областях нашей огромной страны. Тему об этом стали поднимать в СМИ, в социальных сетях. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин даже организовал на своих ресурсах опрос на тему полного отказа от новогодних мероприятий.
Так, подавляющее количество опрошенных (66%) выступило за идею отказаться от развлекательной программы на Новый год, но оставить все праздники и новогодние елки для детей. За полный отказ от гуляний высказались 23%. И 11% проголосовали за вариант отмечать Новый год как всегда, придерживаясь традиционных празднеств.
Главы регионов, в которых уже обсудили предстоящие новогодние каникулы и вопросы их проведения, заявляют, что речь не идет о полном запрете на увеселительные мероприятия, а лишь о том, чтобы пересмотреть формат празднования, сделать его скромнее, без излишеств, яркой иллюминации, салютов, фейерверков, театрализованных представлений, масштабных концертов и пр. Так, к примеру, никто не собирается отменять детские спектакли, елки, утренники, представления.
Власти Ростовской области объявили, что отказались от проведения масштабных мероприятий на Новый год. При этом данное решение не идет вразрез с мнением самих граждан. Сообщается, что в областную администрацию поступают десятки сообщений с просьбами отменить развлекательные новогодние шоу, а сбереженные деньги отправить нашим мобилизованным бойцам.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев:
«Отменять новогодние праздники считаю неправильным, но от масштабных массовых мероприятий откажемся точно… А вот новогодние елки для детей проводились даже в период Великой Отечественной войны».
Также в администрации региона отметили, что в этом году не стали закупать новых украшений для декора городских достопримечательностей. По словам губернатора региона, на эти цели «не должно быть потрачено ни копейки». О таком решении руководителя области уже извещены все главы городов и муниципалитетов.
Напомним, что в Ростовской области уже продемонстрировали отказ от масштабных празднеств на примере чествования Дня города. В сентябре в Ростове-на-Дону было решено не проводить праздничный концерт и отменить традиционный фейерверк.
Власти региона напоминают ростовчанам, что Новый год — это семейный праздник, и призывают встретить его дома, в кругу самых близких родственников и друзей, не устраивая громких торжеств, не посещая массовых гуляний в то время, как наши бойцы несут военную службу на рубежах страны, жертвуя своим здоровьем, а то и жизнью.