В первую декаду октября в Ростове состоялось слушание дела осужденного Петра Пырига, которого обвиняли в покушении на преступление, результатом дела стало наказание четыре года лишения свободы в колонии.
В «Ъ-Юг» сообщили, что ранее Пыриг пытался получить около 1,5 миллиона долларов от окружения бизнесмена Вадима Варшавского, который отбывал наказание в колонии за неуплату налогов. Эти средства Пыриг хотел получить в качестве вознаграждения за решение вопроса по освобождению бизнесмена, но потерпел неудачу, так как друг Варшавского заявил на него в ФСБ.
В итоге суд признал Пырига виновным и осудил его за покушение на мошенничество, которое он не довел до конца из-за внешних обстоятельств. Сам Пыриг раскаялся, и попросил суд изменить приговор, напомнив, что у него два ребенка-иждивенца, пожилые родители и квартира в ипотеке, кроме того после переезда в Ростов из Амурской области его качество жизни ухудшилось, что и подтолкнуло его к преступлению.
Несмотря на аргументы защиты, суд определил оставить в силе августовский приговор в отношении Пырига.
«Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение шести месяцев с момента его вынесения», — сказано в определении.
Напомним, ранее прокурор потребовал взыскать с бизнесмена Варшавского около полумиллиарда рублей.