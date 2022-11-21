В итоге суд признал Пырига виновным и осудил его за покушение на мошенничество, которое он не довел до конца из-за внешних обстоятельств. Сам Пыриг раскаялся, и попросил суд изменить приговор, напомнив, что у него два ребенка-иждивенца, пожилые родители и квартира в ипотеке, кроме того после переезда в Ростов из Амурской области его качество жизни ухудшилось, что и подтолкнуло его к преступлению.