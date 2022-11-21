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Обещавший освободить ростовского бизнесмена Варшавского «решала» сам сел на 4 года

Сегодня, 15:47
Фото: Daniil Popov/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Вадим Варшавский
В Ростове оставили без изменений приговор местному жителю, который обещал помочь освободить бизнесмена Вадима Варшавского, определение опубликовано в картотеке дел Ростовского областного суда.

В первую декаду октября в Ростове состоялось слушание дела осужденного Петра Пырига, которого обвиняли в покушении на преступление, результатом дела стало наказание четыре года лишения свободы в колонии.

В «Ъ-Юг» сообщили, что ранее Пыриг пытался получить около 1,5 миллиона долларов от окружения бизнесмена Вадима Варшавского, который отбывал наказание в колонии за неуплату налогов. Эти средства Пыриг хотел получить в качестве вознаграждения за решение вопроса по освобождению бизнесмена, но потерпел неудачу, так как друг Варшавского заявил на него в ФСБ. 

В итоге суд признал Пырига виновным и осудил его за покушение на мошенничество, которое он не довел до конца из-за внешних обстоятельств. Сам Пыриг раскаялся, и попросил суд изменить приговор, напомнив, что у него два ребенка-иждивенца, пожилые родители и квартира в ипотеке, кроме того после переезда в Ростов из Амурской области его качество жизни ухудшилось, что и подтолкнуло его к преступлению.

Несмотря на аргументы защиты, суд определил оставить в силе августовский приговор в отношении Пырига.

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«Апелляционное определение может быть обжаловано в кассационном порядке в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции через суд первой инстанции в течение шести месяцев с момента его вынесения», — сказано в определении. 

Напомним, ранее прокурор потребовал взыскать с бизнесмена Варшавского около полумиллиарда рублей.

 

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