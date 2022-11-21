ОК запустят специальную ленту новостей к старту Чемпионата мира по футболу в Катаре

ОК постоянно поддерживают спортивные мероприятия. Так в феврале этого года ОК запустили ленту спортивных новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине. Также в онлайн-шоу «ОК на связи!» появилась специальная рубрика с эксклюзивными включениями из Олимпийской деревни, а гостьей одного из выпусков шоу была фигуристка Евгения Медведева — российская фигуристка, двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр 2018 года.