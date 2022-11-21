Напомним, что массовое отравление работников ТАНТК имени Бериева случилось в 2017 году. Всего пострадали более 20 человек, а причиной стал таллий.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался инженер Шульга, который вначале во всем сознался, а после отказался от своих слов.
Суд приговорил обвиняемого к восьми годам заключения, это решение было обжаловано, но осталось в силе. Теперь, по информации «Коммерсанта», в Четвертый кассационный суд поступила кассационная жалоба на первоначальный приговор.
Ранее стало известно, что ростовчане не верят в виновность отравителя таллием.