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Осужденный на Дону за отравление сотрудников ТАНТК инженер Шульга обжаловал приговор

Сегодня, 12:07
Фото: vk.com
Владислав Шульга обжаловал приговор
Инженер Владислав Шульга, которого осудили за отравление сотрудников авиазавода в Таганроге, обжаловал приговор.

Напомним, что массовое отравление работников ТАНТК имени Бериева случилось в 2017 году. Всего пострадали более 20 человек, а причиной стал таллий.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемым оказался инженер Шульга, который вначале во всем сознался, а после отказался от своих слов.

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Суд приговорил обвиняемого к восьми годам заключения, это решение было обжаловано, но осталось в силе. Теперь, по информации «Коммерсанта», в Четвертый кассационный суд поступила кассационная жалоба на первоначальный приговор.

Ранее стало известно, что ростовчане не верят в виновность отравителя таллием.

 

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