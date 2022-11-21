rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Партию потенциально опасных для здоровья креветок обнаружили в Ростовской области

Сегодня, 06:08
Фото: unsplash.com
Креветка
В Ростовской области выявили большую партию мороженых креветок, качество которых подтвердить не удалось, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

На площадке компании «Океаника» нарушили ветеринарное законодательство. Путем составления акта несоответствия ввели в оборот 100 килограммов рыбной продукции.

«Проследить происхождение продукции и безопасность используемого сырья не удалось. Это является нарушением», — сказано в сообщении.

Читайте также:
За полчаса «телепортировала» 17 тонн рыбы фирма из Петербурга в Ростовскую область

 

От компании потребовали не нарушать закон.

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Океаника» занимается оптовой торговлей продуктами. Чистая прибыль в 2021 году составила 14 миллионов рублей.

Ранее в Ростовской области пограничники поймали браконьеров с краснокнижной севрюгой.

 

Читайте также:
Валерий Лимаренко: Мы обеспечиваем жителей свежевыловленной рыбой по доступным ценам
#Ростовская область#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Рыба#Креветки
Подпишитесь
Эксперт разъяснил, почему США не поставят Украине ракеты ATACMS для обстрела Ростова
Сегодня, 12:44
Роспотребнадзор посоветовал ростовчанам реже бывать в общественных местах
Сегодня, 12:35
Фирма покойного Грачевского отсудила у бизнесвумен в Ростове 900 тыс за имя «Ералаш»
Сегодня, 12:28
Уголовное дело завели из-за гибели в бане 27-летнего мужчины в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:00
Гемотест запустил доступную программу по защите здоровья населения "Здоровая страна"
Сегодня, 13:06
В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
Сегодня, 11:33