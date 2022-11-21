Партию потенциально опасных для здоровья креветок обнаружили в Ростовской области

На площадке компании «Океаника» нарушили ветеринарное законодательство. Путем составления акта несоответствия ввели в оборот 100 килограммов рыбной продукции.
«Проследить происхождение продукции и безопасность используемого сырья не удалось. Это является нарушением», — сказано в сообщении.
От компании потребовали не нарушать закон.
Согласно данным системы СПАРК, ООО «Океаника» занимается оптовой торговлей продуктами. Чистая прибыль в 2021 году составила 14 миллионов рублей.
Ранее в Ростовской области пограничники поймали браконьеров с краснокнижной севрюгой.