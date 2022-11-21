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Полчища огромных тараканов атаковали пациентов в азовской ЦГБ

Сегодня, 08:59
Фото: unsplash
Пациенты ЦГБ Азова жалуются на огромных тараканов

На полчища огромных тараканов пожаловались пациенты азовской ЦГБ

В Центральную городскую больницу Азова атаковали полчища огромных тараканов, видео из медучреждения опубликовали испуганные пациенты.

Пациенты азовской Центральной городской больницы рассказали о полчищах тараканов в палатах. Опасные насекомые атаковали целый корпус медучреждения. Испуганные пациенты сразу обратились с жалобами к сотрудникам больницы, однако они никак не реагируют ситуацию, утверждают, что уже «смирились». Пациентов просто предупреждают о назойливых соседях, однако бороться с ними никто не собирается.

Пациенты азовской ЦГБ жалуются на полчища огромных тараканов
Видео: Don Mash
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Ранее жителей Ростова удивил местный продавец, смахнувший тараканов с булочек. При этом товар с продажи он решил не убирать.

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#Алина Заярная#Общество#Азов#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Здравоохранение#Видео
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