Пациенты азовской Центральной городской больницы рассказали о полчищах тараканов в палатах. Опасные насекомые атаковали целый корпус медучреждения. Испуганные пациенты сразу обратились с жалобами к сотрудникам больницы, однако они никак не реагируют ситуацию, утверждают, что уже «смирились». Пациентов просто предупреждают о назойливых соседях, однако бороться с ними никто не собирается.