Однако на родине погибший известен другими «заслугами». В 2018 году он получил 15 лет заключения за убийство жены и покушение на убийство тестя. Трагический инцидент произошел на таганрогской трассе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кадацкий прямо на дороге выстрелил из карабина с оптическим прицелом по авто, в котором находились его жена и тесть.