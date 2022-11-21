В ЛНР погиб участник спецоперации из Ростова экс-майор полиции Сергей Кадацкий. Посмертно он награжден медалью «За отвагу», уточняет 1рнд. Соответствующий документ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. В нем уточняется, что Кадацкий проявил мужество и героизм и пал смертью храбрых.
Однако на родине погибший известен другими «заслугами». В 2018 году он получил 15 лет заключения за убийство жены и покушение на убийство тестя. Трагический инцидент произошел на таганрогской трассе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кадацкий прямо на дороге выстрелил из карабина с оптическим прицелом по авто, в котором находились его жена и тесть.
Женщина погибла на месте, а ее отцу удалось выбежать из машины. Помощь ему оказывали автомобилисты. Кадацкого задержали в этот же день. При задержании он повторял: «Я же мент!».