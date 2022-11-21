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Полицейский из Ростова, расстрелявший в 2017 году жену на трассе, погиб в бою в ЛНР

Сегодня, 07:13
Фото: mil.ru
Медаль «За отвагу» в ЛНР получил расстрелявший жену и тестя ростовчанин
На Донбассе погиб уроженец Ростовской области Сергей Кадацкий, сообщают СМИ.

В ЛНР погиб участник спецоперации из Ростова экс-майор полиции Сергей Кадацкий. Посмертно он награжден медалью «За отвагу», уточняет 1рнд. Соответствующий документ подписал глава ЛНР Леонид Пасечник. В нем уточняется, что Кадацкий проявил мужество и героизм и пал смертью храбрых.

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Однако на родине погибший известен другими «заслугами». В 2018 году он получил 15 лет заключения за убийство жены и покушение на убийство тестя. Трагический инцидент произошел на таганрогской трассе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Кадацкий прямо на дороге выстрелил из карабина с оптическим прицелом по авто, в котором находились его жена и тесть.

Задержание Сергея Кадацкого, который убил жену а в последствии получил медаль "За отвагу"
Фото: Don Mash

Женщина погибла на месте, а ее отцу удалось выбежать из машины. Помощь ему оказывали автомобилисты. Кадацкого задержали в этот же день. При задержании он повторял: «Я же мент!».

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