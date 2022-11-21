Президент ФК «Ростов», предприниматель Арташес Арутюнянц может открыть гостиничный бизнес в республиках Северного Кавказа и в Ставропольском крае. Принадлежащая ему компания «Южный капитал» зарегистрировала несколько доменных адресов с названиями отелей, уточняет «Город N». Адреса указывают на то, что гостиницы будут размещаться в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Кисловодске и Железноводске.