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Президент ФК «Ростов» Арутюнянц может открыть отели на КМВ и в кавказских республиках

Сегодня, 11:24
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц хочет стать отельером
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц интересуется открытием гостиничного дела в республиках Северного Кавказа и в регионе Кавказских Минеральных Вод, сообщают СМИ.

Президент ФК «Ростов», предприниматель Арташес Арутюнянц может открыть гостиничный бизнес в республиках Северного Кавказа и в Ставропольском крае. Принадлежащая ему компания «Южный капитал» зарегистрировала несколько доменных адресов с названиями отелей, уточняет «Город N». Адреса указывают на то, что гостиницы будут размещаться в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, а также в Кисловодске и Железноводске.

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Сам Арутюнянц о планах открыть гостиничный бизнес пока не заявлял. Ранее он планировал построить жилой комплекс малой этажности рядом с «Ростовским портом», на это бизнесмен даже получил разрешение от городских властей. Однако сам порт и судоремонтное предприятие «Риф» через суд добились запрета на застройку территории.

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