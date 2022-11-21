Профессию определила безграничная любовь к детям

Таким в памяти учеников и потомков навсегда останется гениальный детский хирург, создатель кафедры детской хирургии в Донецком медицинском институте Николай Леонтьевич Кущ. Он прожил короткую, но очень яркую и наполненную событиями жизнь. А сколько жизней он спас лично посчитать невозможно. Ученики Николая Леонтьевича говорят, что если перевести количество проведенных им операций на годы его работы, то получится, что каждый день он проводил как минимум 4 операции!
До сих пор вспоминают случай, когда за Кущем в Донецк специально высылали самолет из Швейцарии, чтобы он прооперировал ребенка из королевской семьи. Такая слава была у нашего хирурга и мало кто в мире мог ему составить конкуренцию в профессиональном плане.
Николай Леонтьевич Кущ был родом из простой деревенской семьи. Мать — доярка, отец — механизатор. Он родился 14 июля 1935 года в селе Андреевка Старобешевского района. После окончания школы хотел избрать карьеру военного, но быстро понял, что погоны — не его призвание. И в 1953 году Николай Кущ стал студентом педиатрического факультета Донецкого государственного медицинского института им. Максима Горького, который он окончил в 1959 году.
Как вспоминали и сокурсники, и преподаватели — Николай Леонтьевич с детства был приучен к труду и отличался просто феноменальной работоспособностью. Каждый день невзирая на время года вставал в 5 утра и был на ногах практически до полуночи.
Еще в студенческие годы он проявлял интерес к хирургии и научным исследованиям. Регулярно выступал с научными докладами на симпозиумах и конференциях.
За год до окончания ВУЗа в 1958 году на III Всесоюзной студенческой конференции по детской хирургии в Саратове подающего большие надежды студента выделил член-корреспондент академии медицинских наук Советского Союза, основоположник детской советской хирургии Сергей Дмитриевич Терновский. Он по достоинству оценил великолепный доклад любознательного юноши и предсказал ему большое будущее в детской медицине. Так оно чуть позже и случилось.
Николай Леонтьевич прошел весь путь медицинского совершенствования — от ординатора до заведующего детским хирургическим отделением, ассистента и доцента курса детской хирургии при кафедре факультетской хирургии. По словам коллег, большое влияние на будущего ученого оказали его наставники известные профессора Снежко и Смоляк, которых он всю свою жизнь вспоминал с большой любовью и уважением. Ведь именно они были носителями высоких моральных врачебных традиций. Именно в таком же духе воспитывал Николай Кущ и своих учеников.
По воспоминаниям коллег и учеников, Николай Кущ сочетал в себе качества педагога, воспитателя и выдающегося ученого. Всего через 4 года после окончания института в 1963 году молодой хирург защитил кандидатскую диссертацию по теме «Лечение болезни Фавалли–Гиршпрунга у детей операцией Дюамеля».
А уже в 1964 году его назначили на должность доцента и заведующего курсом детской хирургии. Через 3 года в 1967 году Кущ защитил докторскую диссертацию — «Хронические запоры у детей, вызванные пороками развития толстой кишки». В это же время курс детской хирургии был преобразован в самостоятельную кафедру детской хирургии Донецкого мединститута. Ее в очень молодом возрасте — 32-х лет, пройдя конкурсный отбор, и возглавил Николай Леонтьевич. Этой кафедрой он руководил всю свою дальнейшую жизнь.
По словам родителей маленьких пациентов и коллег, профессор Кущ был очень отзывчивым человеком. Огромное значение он придавал именно работе хирурга и за свою недолгую жизнь лично провел более 16 тысяч операций! Причем большая часть из них относилась к операциям повышенной сложности.
Очень часто бывая в командировках, на съездах и симпозиумах по всему Советскому Союзу к Кущу обращались за помощью местные врачи. Николай Леонтьевич был рад поделиться опытом и в самых сложных случаях проводил операции лично.
За годы работы, а профессор Кущ руководил клиникой детской хирургии Донецкого медицинского института почти 24 года, она заняла лидирующие позиции не только на Украине, но и в Советском Союзе.
Именно при Куще в Детской областной больнице создаются отделения урологии, реанимации и интенсивной терапии, лазеротерапии, отделение гипербарической оксигенации. При этом молодой профессор, создавая коллектив, также делал ставку на молодые кадры.
Всего за годы работы он воспитал более 200 учеников, которые сейчас продолжают начатое им дело.
Именно по инициативе Николая Леонтьевича были созданы межрегиональные детские хирургические отделения в крупных городах Донбасса — Мариуполе, Макеевке, Горловке, Краматорске. Ученики Куща сегодня работают в Крыму, Луганской Народной Республике, Запорожской области и во многих других городах бывшего Советского Союза.
Благодаря неисчерпаемой работоспособности и инициативе Куща донецкая клиника стала научным центром всего восточного региона Украины. Здесь внедряются и претворяются в жизнь все самые передовые методы лечения пороков развития желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, хирургии легких и плевры, гнойно-септических заболеваний у детей, хирургии новорождённых, онкологических заболеваний, разработана и внедрена хирургическая коррекция аномалий полового развития, в том числе пластика влагалища, коррекция пола и многое другое.
Впервые не только в Украине, но и во всем Советском Союзе Кущем в 1969 году была проведена лапароскопия у детей, как для лечения, так и для более точной диагностики. Более того, специалисты из США, считают, что данная методика молодым профессором в детской медицинской практике использовалась впервые в мире.
Все, кто был лично знаком с профессором Кущем отмечают его большой организаторский талант. Благодаря его усилиям в Донецке было открыто второе на Украине детское онкологическое отделение. До этого отделение детской онкологии существовало лишь в Киеве (открыто в 1962 году). Профессор приложил немало усилий для строительства нового операционного корпуса с отделением реанимации с интенсивной терапии с шестью операционными залами, просторным учебным блоком с лекционной аудиторией для студентов.
За время своей научной и медицинской деятельности Николай Леонтьевич воспитал целую плеяду детских хирургов. Он подготовил 10 докторов и 42 кандидатов меднаук, лично написал более 500 научных публикаций и 12 монографий. Он является автором 10 патентов на изобретения и более 60 рационализаторских предложений.
Многие ученики Николая Куща сегодня руководят крупными медицинскими учреждениями, заведуют кафедрами, являются талантливыми учеными.
Но кроме научной деятельности профессор Кущ умудрялся находить время для масштабной общественной работы. Он был секретарем партийной организации медицинского института, неоднократно избирался депутатом городского и областного советов, руководил комиссией Областного отдела здравоохранения, приложил массу усилий для улучшения медицинского облуживания тружеников Донецкой области.
Естественно, что научные и общественные достижения профессора Куща были оценены по достоинству. За свои многочисленные заслуги он был награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаком «Отличнику здравоохранения», знаком «Шахтерская слава» и трудовыми медалями. Кроме того, ему присвоено звание изобретатель СССР и «Заслуженный деятель науки и техники Украины».
Как уже было сказано выше, жизнь талантливейшего хирурга трагически прервалась в самый плодотворный период его жизни и творчества. Он скончался от болезни в возрасте 55-ти лет. Но сегодня его дело продолжают многочисленные ученики, его помнят и чтят тысячи спасенных им людей.
Сегодня детская хирургическая клиника носит имя своего основателя Николая Леонтьевича Куща, на хирургическом корпусе Республиканской детской клинической больницы ДНР память профессора увековечила мемориальная доска.