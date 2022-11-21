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Прокуратура в Ростове обязала чиновников убирать снег до появления сугробов

Сегодня, 14:15
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовских чиновников заставили убирать снег
В Ростове-на-Дону чиновников обязали убирать дороги, когда на них намело максимум два сантиметра снега, сообщили в городской прокуратуре.

Надзорное ведомство опротестовало правила благоустройства, в которых говорилось, что слой снега толщиной до шести сантиметров можно не убирать. Вместе с этим по ГОСТУ толщина снежного покрова не должна превышать два сантиметра. 

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По требованию прокуратуры городская Дума внесла изменения в правила благоустройства. По информации 1Rnd, теперь нужно начинать уборку снега, когда его толщина составит максимум два сантиметра. 

Отмечается, что на тротуарах должно быть не более пяти сантиметров. 

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#Снег#Уборка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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