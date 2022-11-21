Надзорное ведомство опротестовало правила благоустройства, в которых говорилось, что слой снега толщиной до шести сантиметров можно не убирать. Вместе с этим по ГОСТУ толщина снежного покрова не должна превышать два сантиметра.
По требованию прокуратуры городская Дума внесла изменения в правила благоустройства. По информации 1Rnd, теперь нужно начинать уборку снега, когда его толщина составит максимум два сантиметра.
Отмечается, что на тротуарах должно быть не более пяти сантиметров.
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