Психолог рассказала почему родителям трудно понимать подростков

По словам эксперта, примерно в 9-13 лет ребёнок осознаёт свою обособленность от родителей. При этом он пытается им доказать, что он не такой как они, пишет NEWS.ru.
В свою очередь, родителям непросто наблюдать подобные проявления подросткового негативизма, когда ребёнок спорит и делает всё против их воли. Если до вхождения сына или дочери в период полового созревания контакт не был налажен, например, ребёнка били, процесс отделения будет более сложным.
Леонова сравнивает такую ситуацию с пружиной, которую слишком долго сжимали, а она в определённый момент распрямилась, причем повредив всё, что находится рядом. И чем сильнее было давление со стороны родителей, тем более разрушительным будет отрыв.
Ранее психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.