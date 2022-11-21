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Психолог рассказала почему родителям трудно понимать подростков

Сегодня, 12:16
Родителям крайне трудно понимать детей-подростков, у которых на фоне гормональных изменений наступает «полное разотождествление». Об этом рассказала журналистам психолог Ирина Леонова.

По словам эксперта, примерно в 9-13 лет ребёнок осознаёт свою обособленность от родителей. При этом он пытается им доказать, что он не такой как они, пишет NEWS.ru.

В свою очередь, родителям непросто наблюдать подобные проявления подросткового негативизма, когда ребёнок спорит и делает всё против их воли. Если до вхождения сына или дочери в период полового созревания контакт не был налажен, например, ребёнка били, процесс отделения будет более сложным.

Леонова сравнивает такую ситуацию с пружиной, которую слишком долго сжимали, а она в определённый момент распрямилась, причем повредив всё, что находится рядом. И чем сильнее было давление со стороны родителей, тем более разрушительным будет отрыв.

Ранее психолог Марина Гладышева отметила, что в работе с детьми необходимо смотреть не на следствие, а на то, что вызывает проблемы.

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