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Роспотребнадзор посоветовал ростовчанам реже бывать в общественных местах

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Рекомедации по посещению общественных мест от Роспотребнадзора для ростовчан
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты в период распространения вирусных заболеваний, рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Роспотребнадзор Ростовской области рассказал о текущей коронавирусной ситуации в регионе. По состоянию на 18 ноября прирост случаев коронавируса составил лишь 0,01%. Однако ведомств все равно рекомендует ростовчанам соблюдать меры защиты и профилактики, тем более в сезон острых респираторных заболеваний.

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В ведомстве напоминают о правилах личной гигиены, а также советуют воздержаться от посещения общественных мест. При первых симптомах болезни важно быстро обратиться к врачу.

Ранее ростовский врач рассказал, как легко преодолеть сезон вирусных заболеваний.

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