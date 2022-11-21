Роспотребнадзор Ростовской области рассказал о текущей коронавирусной ситуации в регионе. По состоянию на 18 ноября прирост случаев коронавируса составил лишь 0,01%. Однако ведомств все равно рекомендует ростовчанам соблюдать меры защиты и профилактики, тем более в сезон острых респираторных заболеваний.