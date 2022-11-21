Российские работодатели повышают зарплаты на фоне нехватки кадров

Специалисты указывают, что рост зарплаты напрямую связан с дефицитом кадров в отрасли. Например, у работников умственного труда рост зарплат составил не больше 5%, поскольку среди них отмечается большая конкуренция за рабочие места. Тем временем, рабочих и массового персонала на рынке труда становится все меньше, поэтому зарплаты для них выросли в среднем на 7%.