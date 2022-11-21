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Российские работодатели повышают зарплаты на фоне нехватки кадров

21 ноября 11:58
Кадровый голод в сфере строительства и логистики дает о себе знать. Чтобы привлечь новых сотрудников, компании соревнуются между собой в размерах зарплат.

Как пишет Infox со ссылкой на РБК, самый активный рост зарплат в третьем квартале этого года отмечен в сферах транспортной логистики и строительства, он составил +9% и +10% соответственно.

Специалисты указывают, что рост зарплаты напрямую связан с дефицитом кадров в отрасли. Например, у работников умственного труда рост зарплат составил не больше 5%, поскольку среди них отмечается большая конкуренция за рабочие места. Тем временем, рабочих и массового персонала на рынке труда становится все меньше, поэтому зарплаты для них выросли в среднем на 7%.

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