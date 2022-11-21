Жительница Ростова рассказала, что регулярно жалуется на выбоины на улице Малиновского местным чиновникам. Дорожное полотно просто уничтожено огромными ямами.
Женщина утверждает, что размещала жалобы на портале «Активный ростовчанин» и получала неутешительные ответы от чиновников. Они писали, что отремонтировать дорогу пока не могут из-за непростой экономической ситуации и кризиса. Деньги обещают найти в «последующем финансовом периоде».
Ростовчанка недоуменно заключает: «Задаюсь вопросом, какие украшения к Новому году на 8,5 миллионов рублей могут быть? Может, сначала украсим город нормальными дорогами?»
Ранее автомобиль провалился по самое днище в глубокую яму на улице Тарновского-Терлецкого в Ростове.