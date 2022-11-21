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Ростовчане попросили украсить улицу Малиновского к Новому году дорогой без ям

Сегодня, 10:17
Фото: "Ростов Папа|Ростов-на-Дону"/vk.com
Ямы и выбоины на Малиновского в Ростове
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась на глубокие рытвины на улице Малиновского, по ее словам, чиновники в ответ на ее обращение сообщали, что бюджет на ремонт не предусмотрен, об этом женщина рассказала в соцсети.

Жительница Ростова рассказала, что регулярно жалуется на выбоины на улице Малиновского местным чиновникам. Дорожное полотно просто уничтожено огромными ямами.

Женщина утверждает, что размещала жалобы на портале «Активный ростовчанин» и получала неутешительные ответы от чиновников. Они писали, что отремонтировать дорогу пока не могут из-за непростой экономической ситуации и кризиса. Деньги обещают найти в «последующем финансовом периоде».

Ростовчанка недоуменно заключает: «Задаюсь вопросом, какие украшения к Новому году на 8,5 миллионов рублей могут быть? Может, сначала украсим город нормальными дорогами?»

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Ранее автомобиль провалился по самое днище в глубокую яму на улице Тарновского-Терлецкого в Ростове.

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