Из Стамбула в Ростов начнут доставлять посылки морским путем. Грузы для физических лиц будут доставляться от склада в Турции до логистического комплекса в Ростове.
Посылки будут иметь ограничения по весу до 100 килограмм и объему до половины кубометра. Также логистическая компания поможет с таможенным оформление товара.
Отправка грузов из Турции в Ростов стала популярна после ухода с российского рынка многих зарубежных брендов. Теперь ростовчане предпочитают заказывать европейские товары через Турцию.
Также уход западных производителей в России пытаются решить импортозамещением. Так, в Ростове начали производить материнские платы для компьютеров.