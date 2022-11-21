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Ростовчане смогут получать посылки из Стамбула по морю

Сегодня, 10:41
Фото: Unsplash
Из Стамбула в Ростов наладят доставку грузов морским путём, заявили в одной из логистических компаний.

Из Стамбула в Ростов начнут доставлять посылки морским путем. Грузы для физических лиц будут доставляться от склада в Турции до логистического комплекса в Ростове.

Посылки будут иметь ограничения по весу до 100 килограмм и объему до половины кубометра. Также логистическая компания поможет с таможенным оформление товара.

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Отправка грузов из Турции в Ростов стала популярна после ухода с российского рынка многих зарубежных брендов. Теперь ростовчане предпочитают заказывать европейские товары через Турцию.

Также уход западных производителей в России пытаются решить импортозамещением. Так, в Ростове начали производить материнские платы для компьютеров.

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