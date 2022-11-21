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Ростовчанка хотела похудеть на таблетках, но может сесть за контрабанду наркотиков

Сегодня, 08:00
Фото: yutu.customs.gov.ru
Изъятая ростовскими таможенниками контрабанда опасных таблеток для похудания
В Ростовской области пресечена контрабанда наркотических веществ, сообщили в Южном таможенном управлении.

Ростовские таможенники обнаружили наркотики в одной из посылок, предназначавшейся местной жительнице. На отправлении указывалось, что внутри находятся таблетки для похудения. Сама посылка была отправлена из Казахстана.

При досмотре подозрительного груза таможенники обнаружили 2 219 капсул общей массой 762,54 грамма. Позже, при исследовании, там выявили опасное вещество.

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Посылка была изъята. Выяснением всех обстоятельств контрабанды занимаются правоохранительные органы.

Ранее ростовские таможенники уже обнаруживали наркотики в таблетках для похудения из Казахстана.

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