Ростовские таможенники обнаружили наркотики в одной из посылок, предназначавшейся местной жительнице. На отправлении указывалось, что внутри находятся таблетки для похудения. Сама посылка была отправлена из Казахстана.
При досмотре подозрительного груза таможенники обнаружили 2 219 капсул общей массой 762,54 грамма. Позже, при исследовании, там выявили опасное вещество.
Посылка была изъята. Выяснением всех обстоятельств контрабанды занимаются правоохранительные органы.
Ранее ростовские таможенники уже обнаруживали наркотики в таблетках для похудения из Казахстана.