Ростовская область отправит фермеров и агрономов для обучения в Аргентину

Обучение будет проходить в сфере растениеводства, в Аргентину с 15 декабря отправятся также трактористы. Дело в том, что в этой стране есть хорошие наработки в области точного земледелия.
«Донской регион находится почти на пике производства зерновых, увеличения можно добиться только при помощи новых технологий. В Аргентине предложили некоторые технологические решения», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Гончарова.
Во сколько обойдется это обучение, не раскрывается.
Ранее на фермах в Ростовской области коров приучили к Баху и Моцарту ради больших удоев.