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Ростовская область отправит фермеров и агрономов для обучения в Аргентину

Сегодня, 08:33
Фото: unsplash
Ростовские фермеры отправятся в Аргентину
Группа фермеров и агрономов из Ростовской области отправится в Аргентину, где пройдет курс обучения, сообщил первый замглавы региона Виктор Гончаров.

Обучение будет проходить в сфере растениеводства, в Аргентину с 15 декабря отправятся также трактористы. Дело в том, что в этой стране есть хорошие наработки в области точного земледелия.

«Донской регион находится почти на пике производства зерновых, увеличения можно добиться только при помощи новых технологий. В Аргентине предложили некоторые технологические решения», — пишет ТАСС со ссылкой на слова Гончарова.

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Во сколько обойдется это обучение, не раскрывается.

Ранее на фермах в Ростовской области коров приучили к Баху и Моцарту ради больших удоев.


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