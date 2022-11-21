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Сестру мобилизованного жителя Батайска оштрафовали за пост о проблемах в армии РФ

Сегодня, 13:13
Фото: 1MI
Батайчанку оштрафовали за дискредитацию армии РФ
В Батайске на 30 тысяч оштрафовали сестру мобилизованного местного жителя за дискредитацию ВС РФ, об этом стало известно на заседании городского суда.

Портал 161.ру рассказал, что на днях Батайский городской суд признал Олесю Шишканову, разместившую видео, в котором  рассказывалось о возможных  проблемах со снабжением мобилизованных, виновной в дискредитации российской армии. Женщине предстоит выплатить 30 тысяч рублей штрафа. 

Сама женщина рассказывала, что ее брата мобилизовали 24 сентября, а спустя несколько недель ролик с жалобами молодого человека и его сослуживцев на недостаточное снабжение появился в соцсетях.

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Во время заседания Шишканова сообщила, что открыла в Батайске сбор средств на помощь военнослужащим, а список необходимого снаряжения уточнялся у командования. Батайчанка также отказалась признавать, что ее целью была дискредитация армии РФ, сообщив, что ее беспокоило снаряжение и подготовка брата и его товарищей. Горожанка добавила, что не считает дискредитацией якобы подтвержденную информацию. 

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