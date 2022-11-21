Во время заседания Шишканова сообщила, что открыла в Батайске сбор средств на помощь военнослужащим, а список необходимого снаряжения уточнялся у командования. Батайчанка также отказалась признавать, что ее целью была дискредитация армии РФ, сообщив, что ее беспокоило снаряжение и подготовка брата и его товарищей. Горожанка добавила, что не считает дискредитацией якобы подтвержденную информацию.