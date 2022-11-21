Шандалович пообещал IT-специалистам Карелии бесплатные земельные участки

В поддержку инициативы высказался председатель Законодательного собрания региона Элиссан Шандалович.
Шандалович в публикации на своей официальной странице в социальной сети “ВКонтакте” указал на необходимость формирования в регионе такой среды, чтобы как можно больше IT-специалистов приезжали и оставались работать в Карелии, внося весомый вклад в цифровизацию республики и развитие России в целом. И власти региона работают в данном направлении. Как сообщает karelinform.ru, еще в октябре карельский парламент принял закон, в рамках которого для IT-компаний утверждены минимальные ставки налогообложения – 1% в ситуации, когда объектом налогообложения выступают доходы, и 5% – в случае, если из доходов вычитаются расходы.
Депутат также отметил, что серьезной мерой поддержки штатных специалистов аккредитованных IТ-компаний является ипотечное кредитование на льготных условиях – по ставке 5% годовых. На заемные средства IT-специалисты могут возвести на участке под ИЖС дом по договору подряда.
Шандалович указал перечень IT-специальностей, представителям которых полагаются бесплатные участки земли. Это “Информатика и вычислительная техника”, “Информационные системы и технологии”, “Прикладная информатика”, “Программная инженерия”, “Информационная безопасность телекоммуникационных систем”, “Информационная безопасность автоматизированных систем”, “Информационная безопасность”, “Компьютерная безопасность”, “Информационно-аналитические системы безопасности”, “Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере”, “Криптография”, “Противодействие техническим разведкам”.
Днем ранее парламентарии, входящие в состав комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ, инициировали разбор закона о передаче бесплатных участков земли медицинским сестрам и фармацевтам.
Данную инициативу представила вице-спикер парламента региона Ольга Шмаеник. Она также напомнила, что бесплатные участки для строительства жилых домов выдаются жителям поселков и сел республики в течение последних пяти лет. Такая мера поддержки распространяется на сотрудников образовательных и медицинских учреждений, представителей лесной и сельскохозяйственной отраслей, пожарных.
По словам Шмаеник, закон о предоставлении бесплатной земли оказался крайне востребован, поэтому его постоянно дорабатывают, включая в него новые социально значимые категории специалистов.
После рассмотрения новой законодательной инициативы профильный комитет направил ее главе региона.