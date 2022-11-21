Шандалович пообещал IT-специалистам Карелии бесплатные земельные участки

Шандалович в публикации на своей официальной странице в социальной сети “ВКонтакте” указал на необходимость формирования в регионе такой среды, чтобы как можно больше IT-специалистов приезжали и оставались работать в Карелии, внося весомый вклад в цифровизацию республики и развитие России в целом. И власти региона работают в данном направлении. Как сообщает karelinform.ru, еще в октябре карельский парламент принял закон, в рамках которого для IT-компаний утверждены минимальные ставки налогообложения – 1% в ситуации, когда объектом налогообложения выступают доходы, и 5% – в случае, если из доходов вычитаются расходы.