В этом году заказать на дом Деда Мороза со снегурочкой в Ростове-на-Дону можно по цене в среднем от 3,5 тысячи рублей. Они готовы также приехать в детский сад, школу или даже на корпоратив.
Аниматоры обещают:
Стоимость меняется в зависимости от длительности праздника и дня, когда его закажут. До 31 декабря за 20 минут поздравлений от Деда Мороза и Снегурочки придется заплатить 3,6 тысячи рублей, 40 минут — 4,5 тысячи, 60 минут — 7,2 тысячи рублей.
Если заказать гостей 31 декабря до 18 часов, то за 20 минут они возьмут четыре тысячи, за 40 минут — пять тысяч. Если они придут с 18 до 22 часов, то 20 минут выступлений обойдутся в 5,4 тысячи, 40 минут — 6,3 тысячи.
Есть объявления, в которых стоимость различается из-за количества участников. Если пригласить одного Деда Мороза, то это обойдется в 3,5 тысячи рублей, если со снегурочкой — 5,5 тысячи.
Из-за большой конкуренции артистам приходится придумывать что-то оригинальное, чтобы выделиться из общей массы ростовских аниматоров, желающих под Новый год заработать копеечку на образе Деда Мороза. Поэтому многие готовят настоящие шоу для клиентов.
«Дедушка расскажет, как он бананом забивает гвозди, угостит ледяным угощением, после которого можно пускать пар изо рта и погрузит каждого в прикольное прохладное облако пара. В качестве ледяной воды используется жидкий азот (не сухой лед, не углекислый газ)», — говорится в одном из объявлений.
Что касается стоимости, то до 29 декабря и со 2 января за программу придется заплатить 3 тысячи рублей, 30 декабря — 4 тысячи. Стоимость резко возрастает 31 декабря, до 18 часов — 5 тысяч рублей, после — 7,5 тысячи.
Другие аниматоры предлагают сразу несколько услуг:
В Ростове можно устроить новогодние шоу Деда Мороза даже в поезде, а стоит это 2,1 тысячи рублей. Такие программы проводят в конце декабря и середине января.
Состав проедет от Ростова до Синявской и в обратном направлении. Продолжительность составляет один час 40 минут.
Организаторы пообещали, что дети увидят 15 необычных персонажей: Деда Мороза и Снегурочку, Полярников, ростового Йети и других.
При этом Деда Мороза можно заказать в Ростове уже сейчас, одна из компаний анонсировала его День рождения. В связи с этим она собирает детей, чтобы отметить это событие.
«С нас веселье, мастер-класс по выпечке и росписи пряников, деньрожденский тортик, фотографии с Дедом Морозом, с вас хорошее настроение и подарок для именинника», — говорится в объявлении.
Стоимость за два часа составляет две тысячи рублей, а среди участников разыграют набор пряников.
Другие актеры за эту же цену предлагают аквагрим, элементы кукольного театра, интерактивное рисование цветным песком.
Если позволяет бюджет, то можно вызвать вип-Деда Мороза, как он сам себя называет. Стоимость достигает шесть тысяч рублей.
«У нас больше 10 новогодних спектаклей, площадка для новогодних праздников, профессиональные артисты и эксклюзивные программы», — пишут артисты.
Но есть варианты и для тех, кто хочет сэкономить. Можно заказать сказочного персонажа за тысячу рублей и аниматоры обещают праздник на высшем уровне.
Совсем дешево можно заказать видеопоздравление, такая услуга стоит около 750 рублей.
«Слова поздравления вы можете предоставить самостоятельно либо получить экспромт от нашего Дедушки Мороза. Он обратится лично к каждому, нужны только имена или название организации», — сказано в одном из объявлений.
Всего по Ростову-на-Дону есть около 100 объявлений, связанных с поздравлениями от Деда Мороза.
Кстати, Дедом Морозом для своих близких можно стать и самостоятельно, так как в продаже есть большое количество праздничных костюмов. В среднем костюм стоит около пяти тысяч рублей, но существуют варианты и дешевле.
Поэтому даже при малом бюджете можно устроить отличный праздник для всей семьи.
Добавим, что в этот раз большинство жителей города готовы отказаться от праздничных гуляний на Новый год. Это следует из проведенного RostovGazeta опроса, участниками которого стали более 600 местных жителей.
Около 49% респондентов ответили, что гуляния нужно отметить, а в донской столице следует развесить прошлогодние украшения. Еще 21% участников заявили, что нужно отменить любые праздничные мероприятия.
Многие просили направить сэкономленные деньги на помощь участниками спецоперации.
Напомним, по решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, в регионе не будут проводиться масштабные новогодние гуляния. Также власти отказались от закупки новых новогодних украшений.