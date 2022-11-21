«Иногда приходили мамы или жены, прямо говорили, что переживают за мобилизованного родственника и покупали ему таблетки от температуры, боли в горле и так далее. Но, сами понимаете, сейчас осень, сезон простудных заболеваний, так что тут совпало две волны ажиотажа. Опять же лекарств от симптомов ОРВИ очень много, хоть и скупали в большом количестве, нельзя сказать, что будет дефицит. Это все-таки не какой-нибудь редкий гормональный препарат или антибиотик».