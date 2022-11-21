Западные санкции и частичная мобилизация повлияли на фармацевтический рынок в Ростове. Еще в марте жители города жаловались на дефицит препаратов гормональной терапии, а также на отсутствие в продаже жизненно важных европейских лекарств. Со временем ситуация выправилась благодаря аналоговым российским медикаментам, а также спаду «искусственного дефицита» — ростовчане перестали скупать необходимые лекарства пачками. Однако с началом частичной мобилизации из аптек снова стали пропадать антибиотики, противовирусные препараты и бинты.
«Его действительно нет»
Чаще всего ростовчане жалуются именно на пропажу из аптек антибиотиков, в частности, «Амоксиклава». У этого препарата широкий спектр применения. Его назначают пациентам, страдающим и от лор-болезней, и от гинекологических нарушений, и при кожных заболеваниях. Страна-производитель «Амоксиклава» — Словения.
Фармацевт, согласившийся дать комментарий RostovGazeta, рассказал, что с началом частичной мобилизации препарат действительно стали покупать в больших количествах. «Первая волна его пропажи была после 24 февраля. Вторая — после объявления частичной мобилизации. Его действительно нет. Скупали пачками».
Специалист заверила, что в аптеках присутствует аналоги антибиотика, например, российский «Экоклав» и французский «Аугментин». Однако фармацевт отмечает, что, в целом, аптеки все реже и более проблемно получают медикаменты из Франции, Германии и Швейцарии.
«Пропали, например, оригинальные детские антибиотики зарубежные. Но повода для беспокойства нет, так как на рынке есть различные аналоги и заменители. Могу заверить, дефицита лекарств не прогнозируется», — заключила специалист.
Что еще пропало из аптек
Собеседница RostovGazeta рассказала, что сейчас аптеки чувствуют острый недостаток в перевязочных материалах, резиновых жгутах и гемостатических препаратах.
«Они стали резко востребованы в больших количествах после объявления частичной мобилизации. Аптеки сперва оказались не готовы предоставить эти товары в нужных покупателям количествах. «Бывало к нам приходили парни и спрашивали жгуты и гемостатические губки. Мы говорили, что раскупили их уже. А парни отвечали, что уже пятую аптеку проходят, нигде не могут найти», — сообщила она.
Также ажиотаж возник из-за противовирусных лекарств и препаратов от простуды и ОРВИ. Фармацевты отмечают, что помимо частичной мобилизации тут сказалась и сезонная востребованность в этом виде лекарств.
«Иногда приходили мамы или жены, прямо говорили, что переживают за мобилизованного родственника и покупали ему таблетки от температуры, боли в горле и так далее. Но, сами понимаете, сейчас осень, сезон простудных заболеваний, так что тут совпало две волны ажиотажа. Опять же лекарств от симптомов ОРВИ очень много, хоть и скупали в большом количестве, нельзя сказать, что будет дефицит. Это все-таки не какой-нибудь редкий гормональный препарат или антибиотик».
Как аптеки решают проблемы дефицита лекарств
Фармацевты рассказывают, что стараются оперативно решать проблемы с поставками популярных препаратов. О предполагаемом дефиците быстро докладывают руководству сети, которое, в свою очередь, договаривается с поставщиками об увеличенных поставках, ищет аналоги тех препаратов, которые не могут быстро прибыть в Россию из-за логистических трудностей.
В целом специалисты отрасли настроены оптимистично, полагаются на поставки аналогов, дженериков и помощь от государства.
Ранее RostovGazeta сообщала, что депутаты Заксобрания Ростовской области разработали целый ряд мер для борьбы с «аптечной наркоманией». Проблема нелегальной продажи сильнодействующих лекарств остается острой для региона. Парламентарии предложили ввести штрих-коды на врачебных рецептах, а также создать систему учета фармацевтических организаций, пойманных на нелегальном сбыте опасных препаратов.