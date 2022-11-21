Несмотря на острый интерес общества к этой теме, сохраняющийся в течение многих месяцев, власти не подтверждали эту информацию официально, а также не публиковали список других убежищ, пригодных для эксплуатации в настоящее время. Однако ранее власти опубликовали информацию о том, что часть больничных подвалов переоборудуют под операционные в бомбоубежищах.