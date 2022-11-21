Прожиточный минимум при ценовом максимуме
Портал РИА «Новости» выяснил, что каждый четвертый житель Ростовской области получает меньше 20 тысяч рублей за свою работу.
Этот показатель обеспечил региону 46-ю позицию в рейтинге зарплатного неравенства, поскольку на Дону только 3,3% работающих жителей получают более 100 тысяч рублей. При этом размеры самой распространенной зарплаты колеблются от 20 до 44 тысяч рублей.
Тем временем, первое место рейтинга заслужил Чукотский автономный округ, где зарплаты населения составляют от 65 до 164 тысяч рублей, а более 100 тысяч рублей получает каждый второй местный житель.
Самую большую разницу в зарплатах зафиксировали в Калмыкии, где 100 тысяч рублей получают 1,3 человека из ста, а самая частая зарплата достигает максимум 36 тысяч рублей.
55 бомбоубежищ на тысячи пациентов и врачей
В Ростове выяснили, сколько помещений под больницами подходят для использования в качестве бомбоубежища. По данным издания, 161.ру в Ростове медицинские учреждения имеют 55 помещений, которые можно использовать в качестве укрытия при экстренной ситуации.
Несмотря на острый интерес общества к этой теме, сохраняющийся в течение многих месяцев, власти не подтверждали эту информацию официально, а также не публиковали список других убежищ, пригодных для эксплуатации в настоящее время. Однако ранее власти опубликовали информацию о том, что часть больничных подвалов переоборудуют под операционные в бомбоубежищах.
Шок для метеозависимых
Напомним, в течение многих дней в Ростове-на-Дону наблюдаются резкие и серьезные перепады температуры. И в понедельник, 21 ноября, сотрудники гидрометцентра рассказали, что в городе побили многолетний рекорд максимальной температуры, зафиксированный за век метеонаблюдений.
Так 18-градусное ноябрьское тепло на 1,7 градуса превзошло абсолютный максимум «плюсовой» температуры, зафиксированный 21 ноября 1923 года.
Также этот показатель на 2,1 градуса выше того, что синоптики зафиксировали в новейшем времени — в 2015 году.