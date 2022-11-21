«Теперь я веган»: ростовчане жалуются на подорожание минимального набора продуктов

Также многие посетовали, что не видят помощи от властей во времена кризиса: «Хоть бы кто помог. Можно, как в Белоруссии, цены зафиксировать. Это же что-то такое?! Скорое есть нечего будет, а точнее не на что!», «Когда изменят размер МРОТ? Или увеличат пособия на детей? Только цены растут».