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«Теперь я веган»: ростовчане жалуются на подорожание минимального набора продуктов

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI

Ростовчане отказываются от мяса из-за дорожающего минимального набора продуктов

За год стоимость минимального набора продуктов в Ростовской области увеличилась на 2,3%, новость об этом активно обсуждают в соцсетях местные жители.

Ростовстат рассказал, что за год минимальная продуктовая корзина в Ростовской области подорожала в цене на 2,3%. Сейчас ее средняя стоимость составляет 5169,97 рублей.

В соцсетях ростовчане огорчены ростом цен. Они пишут: «Да уж, а зарплаты не растут. ЖКХ дороже, еда дороже, проезд дороже. Хоть что-то будет дешевле?», «Теперь я веган. Мясо и рыба сейчас вообще неимоверно стоят. Деликатес теперь мясо», «Цены с прошлогодними, правда, не сравнятся. Скоро Новый год, чем семью кормить, не знаю даже».

Также многие посетовали, что не видят помощи от властей во времена кризиса: «Хоть бы кто помог. Можно, как в Белоруссии, цены зафиксировать. Это же что-то такое?! Скорое есть нечего будет, а точнее не на что!», «Когда изменят размер МРОТ? Или увеличат пособия на детей? Только цены растут».

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Ранее экономист объяснил, как в Ростовской области растет цена на хлеб при рекордном урожае.

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