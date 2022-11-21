«Теперь я веган»: ростовчане жалуются на подорожание минимального набора продуктов

Ростовстат рассказал, что за год минимальная продуктовая корзина в Ростовской области подорожала в цене на 2,3%. Сейчас ее средняя стоимость составляет 5169,97 рублей.
В соцсетях ростовчане огорчены ростом цен. Они пишут: «Да уж, а зарплаты не растут. ЖКХ дороже, еда дороже, проезд дороже. Хоть что-то будет дешевле?», «Теперь я веган. Мясо и рыба сейчас вообще неимоверно стоят. Деликатес теперь мясо», «Цены с прошлогодними, правда, не сравнятся. Скоро Новый год, чем семью кормить, не знаю даже».
Также многие посетовали, что не видят помощи от властей во времена кризиса: «Хоть бы кто помог. Можно, как в Белоруссии, цены зафиксировать. Это же что-то такое?! Скорое есть нечего будет, а точнее не на что!», «Когда изменят размер МРОТ? Или увеличат пособия на детей? Только цены растут».