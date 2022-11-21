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Уголовное дело завели из-за гибели в бане 27-летнего мужчины в Ростове-на-Дону

Сегодня, 09:00
Фото: СУ СКР РФ по Ростовской области
Мужчина погиб в бане в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело после смертельного пожара в бане, сообщили в УСКР по региону.

Происшествие случилось 20 ноября в комплексе по улице Интернациональной. Его арендовали несколько человек и проводились здесь время. 

В это время произошел пожар, который унес жизнь 27-летнего мужчины. Его тело обнаружили уже после ликвидации огня. 

Место гибели мужчины в бане
Фото: СУ СКР РФ по Ростовской области
В Ростове при пожаре в бане на Интернациональной один человек погиб и двое пострадали
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«Следователь совместно с криминалистом провел осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы», — сказано в сообщении.

Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Дело возбудили по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Напомним, что в этом пожаре также пострадали два человека.

 

 

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#Происшествие#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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