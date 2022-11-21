Уголовное дело завели из-за гибели в бане 27-летнего мужчины в Ростове-на-Дону

Происшествие случилось 20 ноября в комплексе по улице Интернациональной. Его арендовали несколько человек и проводились здесь время.
В это время произошел пожар, который унес жизнь 27-летнего мужчины. Его тело обнаружили уже после ликвидации огня.
«Следователь совместно с криминалистом провел осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы», — сказано в сообщении.
Сейчас проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства. Дело возбудили по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Напомним, что в этом пожаре также пострадали два человека.