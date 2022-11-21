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В Ростове аномальная жара побила рекорд температур, установленный 99 лет назад

Сегодня, 12:06
Фото: donland.ru
В Ростовской области побит рекорд погоды за 100 лет наблюдений

В Ростове-на-Дону 21 ноября был побит температурный рекорд с 1923 года

В Ростове аномальная для ноября теплая погода побила показатели самой высокой температуры, зарегистрированной в начале XX века, об этом рассказали сотрудники гидрометцентра.
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Погода

В понедельник, 21 ноября, в Ростове столбики термометров поднялись до +18 градусов, что на 1,7 градуса выше температурного рекорда, установленного 21 ноября 1923 года.

В новейшем времени, самой высокой температурой, зарегистрированной в этот день, стали +15,9 градуса тепла, который синоптики зафиксировали в 2015 году, что делает этот температурный показатель абсолютным рекордом.

В Ростовской области после аномального потепления до +18 придут резкие похолодания
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Тем временем, синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода начнет портиться, и температура снизится в соответствие с привычными показателями для ноября. 

Ранее стало известно, к какой погоде стоит подготовиться на этой рабочей неделе. 

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