В понедельник, 21 ноября, в Ростове столбики термометров поднялись до +18 градусов, что на 1,7 градуса выше температурного рекорда, установленного 21 ноября 1923 года.
В новейшем времени, самой высокой температурой, зарегистрированной в этот день, стали +15,9 градуса тепла, который синоптики зафиксировали в 2015 году, что делает этот температурный показатель абсолютным рекордом.
Тем временем, синоптики сообщают, что в ближайшие дни погода начнет портиться, и температура снизится в соответствие с привычными показателями для ноября.
Ранее стало известно, к какой погоде стоит подготовиться на этой рабочей неделе.