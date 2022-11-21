Управление Госэкспертизы в Ростовской области выпустило положительное заключение по проекту капитального ремонта здания в центре Ростова по адресу улица Пушкинская, 115А. Речь идет о «Ростовском областном музее изобразительных искусств», который расположен в памятнике культурного наследия народов Российской Федерации — особняка адвоката Аполлона Петрова, который получил его в подарок за выигранное дело для управления Владикавказской железной дороги в начале XIX века.