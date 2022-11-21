Управление Госэкспертизы в Ростовской области выпустило положительное заключение по проекту капитального ремонта здания в центре Ростова по адресу улица Пушкинская, 115А. Речь идет о «Ростовском областном музее изобразительных искусств», который расположен в памятнике культурного наследия народов Российской Федерации — особняка адвоката Аполлона Петрова, который получил его в подарок за выигранное дело для управления Владикавказской железной дороги в начале XIX века.
Сам особняк является работой архитектора Николая Дорошенко и включен в список самых красивых достопримечательностей Ростова из-за своего уникального фасада с обилием лепнины, скульптурами кариатид, растительным орнаментом и грифонами.
Положительное заключение опубликовали 21 ноября, застройщиком выступит сам музей, а исполнителем работ — ООО «Жилстройпроект».
Сроки работ пока остаются неизвестны, информация будет дополнена позднее.
Ранее стало известно о ремонте музея во дворце Алфераки в Таганроге.