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В Ростове отремонтируют здание музея изобразительных искусств на Пушкинской

Сегодня, 14:18
Фото: Яндекс.Карты
Особняк Петрова (Домбровского) в Ростове отремонтируют
В Ростове отремонтируют особняк Петрова (Домбровского), в котором расположен областной музей изобразительных искусств, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

Управление Госэкспертизы в Ростовской области выпустило положительное заключение по проекту капитального ремонта здания в центре Ростова по адресу улица Пушкинская, 115А. Речь идет о «Ростовском областном музее изобразительных искусств», который расположен в памятнике культурного наследия народов Российской Федерации — особняка адвоката Аполлона Петрова, который получил его в подарок за выигранное дело для управления Владикавказской железной дороги в начале XIX века.

Сам особняк является работой архитектора Николая Дорошенко и включен в список самых красивых достопримечательностей Ростова из-за своего уникального фасада с обилием лепнины, скульптурами кариатид, растительным орнаментом и грифонами.  

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Положительное заключение опубликовали 21 ноября, застройщиком выступит сам музей, а исполнителем работ — ООО «Жилстройпроект».

Сроки работ пока остаются неизвестны, информация будет дополнена позднее. 

Ранее стало известно о ремонте музея во дворце Алфераки в Таганроге.

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