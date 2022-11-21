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В Ростове «РТК» получил маршруты перевозчика «Ипопат-Юг»

Сегодня, 15:23
Фото: rostov-gorod.ru

«Ипопат-Юг» больше не работает на восьми маршрутах в Ростове-на-Дону с 21 ноября

В Ростове перевозчиком восьми маршрутов «Ипопат-Юг» стало ООО «РТК», сведения об этом появились на портале системы Pikas.

В системе Pikas в схеме расписаний общественного транспорта и их перевозчиков появились изменения, теперь, согласно данным платформы, ростовские маршруты ООО «Ипопат-Юг» стал обслуживать перевозчик ООО «РТК». 

Всего «РТК» получил восемь маршрутов — № 2, 26, 38, 56, 82, 93, 94 и 96, которые идут через центр Ростова, Центральный рынок, ГПЗ-10, Сельмаш и имеют плотный поток пассажиров в будние дни.  

При проверке данных компании в сервисе Basis.Myseldon, стало известно, что это та же самая компания, которая решила сменить регистрационное название. Извещение о замене наименования юрлица сервис опубликовал 11 ноября текущего года. 

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На данный момент, обновленное ООО «РТК» имеет 215 сотрудников. Их численность сократилась на 47 человек по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Напомним, ранее власти Ростова пригрозили "Ипопату", что разорвут с предприятием контракт, если он не устранит нарушения в течение 10 дней. 

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