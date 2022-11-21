В системе Pikas в схеме расписаний общественного транспорта и их перевозчиков появились изменения, теперь, согласно данным платформы, ростовские маршруты ООО «Ипопат-Юг» стал обслуживать перевозчик ООО «РТК».
Всего «РТК» получил восемь маршрутов — № 2, 26, 38, 56, 82, 93, 94 и 96, которые идут через центр Ростова, Центральный рынок, ГПЗ-10, Сельмаш и имеют плотный поток пассажиров в будние дни.
При проверке данных компании в сервисе Basis.Myseldon, стало известно, что это та же самая компания, которая решила сменить регистрационное название. Извещение о замене наименования юрлица сервис опубликовал 11 ноября текущего года.
На данный момент, обновленное ООО «РТК» имеет 215 сотрудников. Их численность сократилась на 47 человек по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Напомним, ранее власти Ростова пригрозили "Ипопату", что разорвут с предприятием контракт, если он не устранит нарушения в течение 10 дней.